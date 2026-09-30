Secuestraron seis vacunos que habrían ingresado a una propiedad privada

Un procedimiento realizado por efectivos de la División Policía Montada de la Policía de la Provincia terminó con el secuestro de seis animales bovinos que habrían ingresado a una propiedad privada en la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú.

Los numerarios policiales se constituyeron en la calle Ramón Rosa Olmos S/N°, donde localizaron e incautaron los seis animales. De acuerdo con la información proporcionada, los bovinos habrían ingresado a un inmueble de propiedad privada, situación que derivó en la intervención de los efectivos policiales.

A partir del procedimiento, también tomó intervención la Comisaría de San Antonio, dependencia que corresponde por jurisdicción. Sus efectivos fueron los encargados de labrar las actuaciones de rigor correspondientes al secuestro de los animales. La intervención se realizó en el marco de una presunta infracción al Código de Faltas de la Provincia, normativa bajo la cual quedaron encuadradas las actuaciones vinculadas con los animales secuestrados.

Seis animales quedaron secuestrados

El procedimiento permitió retirar del lugar un total de seis animales bovinos. La intervención de la Policía Montada se produjo luego de que los animales fueran encontrados en circunstancias en las que, según la información oficial, habrían ingresado a una propiedad privada.

Los animales quedaron bajo resguardo a partir del procedimiento policial y de las actuaciones realizadas por la Comisaría de San Antonio. La situación contempla ahora la posibilidad de que sus propietarios o responsables se presenten ante la dependencia policial correspondiente para acreditar la procedencia y titularidad de los bovinos y cumplir con las obligaciones establecidas para este tipo de infracciones.

Los propietarios deberán acreditar la procedencia

La información oficial establece que los propietarios o responsables de los animales secuestrados deberán comparecer en la Comisaría de San Antonio.

Para reclamar los bovinos deberán presentar la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los animales. Es decir, la posibilidad de recuperar los ejemplares queda vinculada a la acreditación correspondiente ante la dependencia policial. Además de presentar la documentación requerida, los responsables deberán afrontar los conceptos establecidos como consecuencia de la permanencia de los animales bajo resguardo.

En ese sentido, deberán abonar la multa por pastaje y manutención, como condición previa al pago de la multa que corresponde por la supuesta infracción cometida.

La normativa establece así una serie de obligaciones para quienes pretendan reclamar los animales, contemplando tanto la acreditación de su legítima propiedad y procedencia como el cumplimiento de los pagos correspondientes.

El riesgo de decomiso o subasta

La información difundida por la Policía también advierte sobre la situación de los animales en caso de que sus propietarios o responsables no se presenten dentro del plazo establecido.

En caso de que los seis bovinos no sean reclamados en el plazo previsto, se procederá a su decomiso o subasta, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. La advertencia apunta directamente a los responsables de los animales secuestrados, quienes deberán concurrir a la dependencia policial correspondiente y presentar la documentación necesaria para acreditar la propiedad y procedencia.

El procedimiento, de este modo, no se limita al secuestro de los seis bovinos encontrados en San Antonio, sino que abre una instancia para que quienes acrediten legítimamente su responsabilidad sobre los animales puedan realizar el reclamo correspondiente y cumplir con las obligaciones fijadas por la normativa.