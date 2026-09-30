Catamarca: una joven golpeó a su cuñada y amenazó de muerte a su madre

En horas de la tarde, precisamente a las 14:15, la tranquilidad del barrio San Antonio Sur se vio interrumpida por una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad. La activación del protocolo de emergencia comenzó a través de un requerimiento emitido por el Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911).

Ante esta alerta, los numerarios de la Seccional Novena se desplazaron de manera inmediata hacia la manzana "F" del mencionado complejo habitacional. Al arribar al lugar, los efectivos constataron una situación de violencia intrafamiliar que motivó la intervención directa del personal policial para resguardar la integridad física de las personas involucradas y restablecer el orden público.

Violencia física y amenazas en el ámbito intrafamiliar

El episodio que motivó el despliegue policial involucró a una joven mujer de apellido García (19). De acuerdo con los elementos recopilados en el lugar de los hechos, la sospechosa habría protagonizado una agresión física en contra de su cuñada.

La situación de violencia no se limitó a dicho ataque, sino que escaló momentos después cuando la joven comenzó a vociferar amenazas de manera directa contra su propia madre, una mujer de 47 años de edad. Este contexto de hostilidad y peligro latente obligó a la inmediata actuación de los uniformados para evitar que la situación pasara a mayores y garantizar la protección de las víctimas afectadas por el accionar de la detenida.

Medidas judiciales y contención para las damnificadas

Como consecuencia directa de lo acontecido, se dispuso el traslado inmediato de la presunta autora de los hechos hacia la Comisaría de la Mujer, donde quedó formalmente alojada a la espera de las directivas procesales pertinentes.

Las actuaciones quedaron supeditadas a las disposiciones impartidas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de liderar la investigación judicial sobre lo sucedido. Asimismo, las autoridades competentes procedieron a invitar a las damnificadas a formalizar las correspondientes denuncias penales, un paso fundamental que deberá canalizarse a través de la Unidad Judicial N° 9 para avanzar con el proceso legal correspondiente.