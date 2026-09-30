Encontraron muerta a una joven de 20 años y la Justicia busca a su exnovio: "Me mandé una cagada"

Una joven de 20 años fue encontrada asesinada en su casa del partido bonaerense de Tigre y la Policía busca a su exnovio como principal sospechoso del femicidio, quien le envió un mensaje a un amigo en el que sostuvo: "Me mandé una cagada".

Fuentes policiales informaron que efectivos del Comando de Patrullas de Tigre concurrieron al domicilio ubicado en la calle 12 de Octubre al 800, en la localidad de Dique Luján, donde entrevistaron al padre de la víctima, identificada como Aixa Dana Mili.

El hombre declaró que halló ahorcada y sin vida a su hija, quien sufría violencia de género ejercida por su ex pareja, Alejandro Daniel S., de 26 años. El implicado había purgado una pena en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas coactivas cometidas contra Aixa y recuperó la libertad el 16 de julio pasado.

La sospecha de los investigadores contra el joven surge mediante la intervención de peritos, la toma de testimonios a vecinos de la zona y la realización de distintas tareas de campo.

Además, los investigadores descubrieron mensajes enviados por el implicado a un amigo suyo, cuyo nombre es Lautaro Isaías Paiz, a quien le confesó que "se mandó una cagada" y le anticipó que se iba a quitar la vida, mientras que se halló un video publicado por el imputado en su estado de WhatsApp donde reiteró el posible suicidio.

La UFI Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Miozzo, considera que el prófugo realizó una puesta en escena para ocultar el hecho, al tiempo que caratuló el caso como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua.