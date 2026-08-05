Caso Loan: quiénes declaran este miércoles en el juicio en Corrientes

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña tendrá este miércoles una nueva audiencia con la declaración de cuatro testigos considerados importantes para el desarrollo del debate oral y público. La causa busca determinar las responsabilidades en torno a la desaparición del niño, quien permanece desaparecido desde hace más de dos años.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, durante la jornada prestarán declaración Santiago Molina, vecino de la localidad correntina de 9 de Julio; el perito Guillermo Gustavo Romero; Ángel Duarte, empleador de Antonio Bernardino Benítez; y Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Las expectativas están puestas en que estos testimonios aporten nuevos elementos al expediente y permitan avanzar en el análisis de los hechos que son materia del juicio.

El proceso se desarrolla en Corrientes

El debate oral y público se lleva adelante en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado en la capital de la provincia de Corrientes.

En ese ámbito judicial se analiza la presunta responsabilidad de siete acusados por el extravío de Loan Danilo Peña, así como la situación procesal de otros diez imputados, quienes enfrentan cargos relacionados con el supuesto desvío de la investigación y otros delitos.

Entre las imputaciones que se investigan figuran usurpación de títulos y falsos testimonios, además de las conductas que habrían contribuido al aparente desvío de las pesquisas desarrolladas tras la desaparición del niño.

La audiencia de este miércoles se suma a una serie de jornadas en las que continúan incorporándose testimonios y pruebas dentro del proceso judicial.

Los testimonios previstos para este miércoles

Las declaraciones programadas corresponden a personas vinculadas con distintos aspectos de la investigación. De acuerdo con la información suministrada, los testigos convocados son:

Santiago Molina , vecino de 9 de Julio , localidad correntina donde Loan fue visto por última vez.

, vecino de , localidad correntina donde Loan fue visto por última vez. Guillermo Gustavo Romero , quien intervendrá en calidad de perito.

, quien intervendrá en calidad de perito. Ángel Duarte , empleador de Antonio Bernardino Benítez .

, empleador de . Leticia Risco, ex coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Cada uno de estos testimonios será incorporado al expediente en el marco del debate oral que continúa desarrollándose ante el tribunal.

La expectativa de la Fiscalía y la querella

Los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la querella mantienen la expectativa de que el desarrollo del juicio permita esclarecer aspectos aún pendientes del caso. Según indicaron, uno de los principales objetivos es que pueda romperse el denominado "pacto de silencio", expresión con la que hacen referencia a la falta de información que, consideran, persiste entre las personas detenidas en la causa.

La expectativa es que alguno de los imputados aporte datos que permitan conocer el paradero de Loan Danilo Peña, quien actualmente tendría 7 años.

Ese planteo continúa siendo uno de los ejes centrales del proceso judicial que se desarrolla en Corrientes.

Los siete acusados por la desaparición

En el juicio son juzgadas siete personas señaladas por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024. Los acusados son:

María Victoria Caillava , ex funcionaria municipal.

, ex funcionaria municipal. Carlos Guido Pérez , capitán de la Armada.

, capitán de la Armada. Walter Maciel , ex comisario.

, ex comisario. Laudelina Peña , tía de Loan.

, tía de Loan. Antonio Bernardino Benítez , esposo de Laudelina Peña.

, esposo de Laudelina Peña. Mónica Del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez, esposo de Millapi.

De acuerdo con la acusación, la desaparición ocurrió luego de que Loan participara de un almuerzo realizado en la vivienda de su abuela Catalina.

Según la reconstrucción incluida en la causa, el niño fue visto por última vez en el naranjal, el 13 de junio de 2024, fecha a partir de la cual se inició la búsqueda y la posterior investigación judicial.

Los otros diez imputados

Además de las siete personas acusadas por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, el proceso judicial también comprende a otras diez personas imputadas por el supuesto desvío de la investigación y otros delitos.

Los imputados son:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

Sobre este grupo pesan imputaciones vinculadas al aparente desvío de la investigación, además de otros delitos como usurpación de títulos y falsos testimonios, de acuerdo con la información incorporada al expediente.