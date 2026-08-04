Detienen a una mujer por robar dos perfumes en una farmacia de Catamarca

El panorama habitual de la actividad comercial en el centro de la ciudad se vio interrumpido por un procedimiento de seguridad que movilizó a distintas fuerzas del orden público. Hoy, a las 18:00, se registró un operativo en una farmacia situada estratégicamente sobre la Peatonal Rivadavia al 600.

En el lugar de los hechos, efectivos de la Seccional Primera se hicieron presentes para intervenir en una situación que ya se encontraba bajo contención. Dicho despliegue se originó porque sus pares del Comando de Operaciones Preventivas (COP) ya tenían aprehendida en el establecimiento a una mujer de apellido Pacheco, de 39 años de edad. La sincronización entre las divisiones policiales permitió asegurar el perímetro comercial y controlar la situación de manera inmediata, resguardando tanto la integridad del personal como la de los transeúntes que circulaban por la concurrida peatonal a esa hora de la tarde.

El accionar del servicio adicional y el recupero de la mercadería

El episodio delictivo que motivó la convocatoria de los uniformados fue advertido gracias a la presencia de prevención activa dentro del local comercial. Momentos antes de la llegada de los móviles policiales, la supuesta autora del hecho habría sido sorprendida in fraganti por un Cabo de Policía que se encontraba cumpliendo servicio adicional en el lugar.

Derivación institucional y pasos procesales a seguir

Tras el procedimiento inicial en el interior del comercio de la Peatonal Rivadavia al 600 y la constatación de la retención de la sospechosa, se activó el protocolo correspondiente para estos casos de delitos contra la propiedad. Ante esta situación, la supuesta autora del hecho fue trasladada de inmediato a la Comisaría de la Mujer, dependencia donde quedó alojada a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Paralelamente, las autoridades policiales procedieron a formalizar las directivas necesarias con los responsables del establecimiento comercial afectado para encauzar legalmente la investigación. En este sentido, se invitó formalmente a la encargada del comercio a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 1, paso fundamental y de carácter habilitante para que el Ministerio Público Fiscal profundice la pesquisa y formalice la imputación contra la detenida en las próximas horas.