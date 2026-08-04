Facundo Moyano recuperó la libertad tras declarar: "Está todo aclarado"

El proceso judicial que envuelve a Facundo Moyano tuvo un capítulo central este martes, jornada en la cual el exdiputado recuperó la libertad luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

Los acontecimientos comenzaron a desencadenarse a partir de una denuncia presentada por su novia, Candela Arizaga, la cual dio inicio formal a la investigación por un presunto episodio de violencia. A raíz de esta presentación, se ejecutó un operativo policial en el domicilio del dirigente, ubicado en la avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. Dicho procedimiento de allanamiento fue ordenado específicamente por la Justicia.

Durante el operativo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano, la Policía de la Ciudad llevó a cabo tareas de inspección y secuestro de elementos de interés para la causa. Posteriormente, el imputado fue trasladado a la fiscalía para ser indagado formalmente en un trámite que estuvo a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

Detalles técnicos y medidas de prueba en la investigación

En el marco de la pesquisa destinada a reconstruir lo sucedido y avanzar con el expediente, la Justicia desplegó distintas medidas de prueba durante la jornada. Los puntos técnicos destacados del procedimiento incluyen:

Secuestro de dispositivos: La Policía de la Ciudad incautó dos celulares en el domicilio del barrio de Belgrano.

Resultado negativo de estupefacientes: Durante el allanamiento en la vivienda de la avenida Del Libertador al 5400 no se encontró droga.

Imputación formal: El exdirigente sindical permanece vinculado al expediente bajo los cargos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, ambos delitos enmarcados en un contexto de violencia de género.

La fiscalía continúa reuniendo elementos probatorios indispensables para determinar con precisión las circunstancias bajo las cuales se produjo el hecho denunciado por Candela Arizaga.

La resolución judicial y las restricciones impuestas

Una vez finalizada la audiencia indagatoria, la Justicia dispuso la liberación de Facundo Moyano, un paso procesal que fue confirmado por su abogado defensor, Miguel Molina. No obstante el cese de su aprehensión material, el exlegislador continuará vinculado al expediente judicial mientras la investigación penal preparatoria sigue en curso.

Para garantizar el normal desarrollo del proceso y resguardar a la denunciante, los magistrados intervinientes le impusieron al imputado una serie de restricciones obligatorias, las cuales consisten en:

Una restricción de acercamiento que fija un radio de 300 metros.

La prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto con la víctima.

Al retirarse de la sede judicial de la UFLA, Moyano mantuvo un breve intercambio con la prensa apostada en el lugar, limitándose a afirmar de manera tajante: "Está todo aclarado", mientras el expediente judicial sigue su curso legal ordinario.