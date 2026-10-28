Caso Loan: quiénes son los siete testigos que declaran hoy

El juicio por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace más de dos años, se reanudará este miércoles con las declaraciones de siete testigos. Las audiencias comenzarán a las 8:30 en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, sede donde se desarrollará esta nueva jornada del proceso judicial.

Loan fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio. Su desaparición se produjo el 13 de junio de 2024, después de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Según los datos incluidos en la causa, el niño fue visto por última vez en un naranjal, circunstancia que forma parte de los antecedentes del caso por el que varias personas se encuentran imputadas.

Fuentes vinculadas con la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas cuáles serán los testigos convocados para esta jornada. La declaración de estas siete personas forma parte de la continuidad de las audiencias, en las que se busca avanzar con las comparecencias previstas dentro del proceso.

Los testigos citados para este miércoles son Rocío Clotilde Moyano, Edgar Rolando Maldonado, Darío Esteban Canteros, Yohana Marisel Parra, Matías Cardozo, Jesús Agustín Fernández y Fernando Rafael Alianza.

La jornada estará centrada en escuchar sus declaraciones, de acuerdo con el cronograma informado para la reanudación del juicio. Las audiencias se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y comenzarán en el horario establecido de las 8:30.

La agenda del jueves y los próximos testimonios

El cronograma judicial contempla que el jueves continúen las declaraciones con otros cinco testigos. Para esa jornada fueron convocados Ramón José Roldán, Víctor Andrés Insaurralde, Rubén Darío González, Ricardo Ramón Romero y Ramón Gabriel González.

También está prevista la declaración de María Paola Vanesa Sotomayor, subcomisaria de la Policía de Corrientes, quien forma parte de las personas citadas para comparecer ante el tribunal.

De esta manera, la planificación de las audiencias contempla dos jornadas consecutivas con testimonios de personas convocadas en el marco del proceso por la presunta sustracción y ocultamiento del niño. La primera tendrá siete declaraciones, mientras que la siguiente incluirá cinco testigos y la comparecencia de la subcomisaria.

La continuidad de estas presentaciones se inscribe en un proceso judicial que reúne distintas líneas de imputación relacionadas con la desaparición de Loan y con presuntas irregularidades cometidas durante la investigación. En ese contexto, el juicio comprende tanto a los acusados por el supuesto extravío del niño como a otras personas imputadas por hechos vinculados con el desarrollo de las actuaciones.

Tres comparecencias fueron desistidas

En el marco de la organización de las audiencias, también se informó que fueron desistidas las comparecencias de Cristian Daniel Cáceres, Yudith Ledesma y Eduardo Villarreal.

Estas tres personas habían sido presentadas para declarar por distintas partes involucradas en el proceso. Cristian Daniel Cáceres y Yudith Ledesma fueron propuestos por las defensas de Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio, quienes están acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, Eduardo Villarreal había sido presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El desistimiento de estas comparecencias modifica la nómina de personas previstas para declarar, aunque el cronograma mantiene las presentaciones de los testigos anunciados para el miércoles y el jueves. La información disponible no detalla otros cambios relacionados con esas decisiones.

Los jueces suspendieron una jornada prevista para noviembre

Además de las modificaciones en la lista de comparecencias, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco resolvieron suspender la jornada que estaba prevista para el jueves 5 de noviembre.

La decisión se tomó por cuestiones de agenda, según lo informado sobre el desarrollo del proceso. La suspensión afecta esa fecha específica del cronograma judicial, mientras que las audiencias anunciadas para este miércoles y jueves tienen previsto continuar con las declaraciones programadas.

La organización de las jornadas constituye uno de los aspectos centrales de esta etapa del juicio, que avanza mediante la convocatoria de testigos y la participación de las partes vinculadas con las distintas imputaciones.

Quiénes son los acusados por la desaparición de Loan

Entre los principales acusados por el presunto extravío del niño se encuentran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez y el excomisario Walter Maciel.

La nómina también incluye a Laudelina Peña, tía de Loan, y a su marido, Antonio Bernardino Benítez. A ellos se suman Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel "Fierrito" Ramírez.

Estas siete personas están sindicadas por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, luego del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en el naranjal, según los antecedentes consignados en la información del caso.

La causa judicial aborda la presunta sustracción y ocultamiento del menor, quien continúa desaparecido desde aquella fecha. El proceso busca avanzar sobre los hechos atribuidos a los acusados y las circunstancias relacionadas con la desaparición.

Otros diez imputados

Además de las personas sindicadas por el presunto extravío de Loan, el proceso incluye a otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

La lista está integrada por Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Las imputaciones de este segundo grupo se relacionan con presuntas conductas vinculadas con el desarrollo de la investigación y otros hechos que forman parte de las actuaciones judiciales. Dentro de este conjunto se encuentran Delfina Taborda y Leonardo Daniel Rubio, cuyas defensas habían presentado a Cristian Daniel Cáceres y Yudith Ledesma como testigos, aunque esas comparecencias fueron posteriormente desistidas.