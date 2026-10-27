Una mujer de 64 años denunció a su hijo y a su exnuera por violencia en Catamarca

Un procedimiento policial llevado adelante durante la noche de ayer en la ciudad de Santa María terminó con la aprehensión de dos personas, señaladas como presuntas responsables de incumplir una medida judicial de restricción de acercamiento y agredir verbalmente a una mujer de 64 años.

De acuerdo con la información del caso, el hecho se registró a las 22:55, cuando numerarios de la Comisaría Departamental Santa María se dirigieron hasta una vivienda ubicada en el Loteo Mirador Sur, en esa ciudad del departamento homónimo.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que su hijo y su expareja habrían quebrantado una medida judicial que les impedía acercarse a ella. Según lo relatado por la denunciante, ambos habrían incumplido la restricción para luego agredirla verbalmente.

La intervención policial se produjo a partir de esta situación, que involucró tanto el presunto incumplimiento de una disposición judicial como un episodio de violencia verbal denunciado por la mujer.

Dos personas aprehendidas y un arma blanca secuestrada

Ante lo ocurrido, los efectivos procedieron a la aprehensión de los presuntos autores, cuyas edades fueron informadas como 30 y 64 años.

Sin embargo, el procedimiento también estuvo marcado por un episodio que involucró al personal interviniente. Según se indicó, uno de los aprehendidos habría intentado agredir a los uniformados utilizando un arma blanca, elemento que quedó en calidad de secuestro.

El objeto fue incautado durante la intervención policial, mientras que las dos personas señaladas fueron trasladadas posteriormente a la dependencia correspondiente.

Las circunstancias informadas describen una actuación policial originada en la denuncia por el presunto quebrantamiento de una restricción de acercamiento y que, durante su desarrollo, sumó un incidente con los efectivos que participaron del operativo.

Intervención de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial

Una vez concretadas las aprehensiones, las personas involucradas quedaron alojadas en la dependencia policial, mientras tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Desde ese organismo judicial se impartieron las medidas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento.