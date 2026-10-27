Catamarca: escapó en una moto robada, pero derrapó y terminó detenido

Un siniestro vial se registró hoy, a las 00:20, sobre la calle Fray Mamerto Esquiú S/N°, en el barrio Central Norte de la ciudad de Recreo, departamento La Paz, y tuvo como protagonista a un hombre de apellido Toledo, de 38 años, que circulaba en una motocicleta Keller Cronos de 110 cc.

De acuerdo con la información suministrada, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica. El episodio motivó la intervención de las autoridades policiales de la jurisdicción y la asistencia médica para el motociclista, quien sufrió lesiones como consecuencia de la caída.

Asistencia médica e intervención policial

Tras el siniestro, Toledo debió recibir atención de profesionales médicos del hospital zonal "Dr. Liborio Forte", adonde se requirió asistencia para tratar las lesiones sufridas durante el hecho.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Departamental Recreo, con jurisdicción en el lugar donde ocurrió el episodio, llevaron adelante las actuaciones de rigor para documentar lo sucedido. Las diligencias se realizaron bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, que intervino en el procedimiento.

Sin embargo, el caso no quedó circunscripto únicamente a las circunstancias de la caída y a las lesiones del conductor. Durante las actuaciones, las autoridades dispusieron el secuestro de la motocicleta en la que se desplazaba Toledo, a partir de una situación que vinculó el procedimiento con un presunto ilícito anterior.

La motocicleta estaría vinculada a un ilícito previo

Según se informó, el rodado quedó en calidad de secuestro debido a que sería producto de un ilícito perpetrado horas antes en perjuicio de una mujer. Este antecedente incorporó un nuevo elemento a la investigación, que deberá establecer las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

En ese contexto, el hombre de 38 años que conducía la Keller Cronos de 110 cc., quien sería el presunto autor del ilícito, fue arrestado en averiguación del hecho, por disposición de la Justicia interviniente.