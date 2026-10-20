Caso Mayra Cabrera: definen la prisión preventiva de Jesús Cejas

La causa por la desaparición de Mayra Romina Cabrera atraviesa una instancia determinante con el análisis de la prisión preventiva de Eduardo del Jesús Cejas, el único imputado y detenido en el expediente. La audiencia se desarrolla en el Juzgado de Control de Garantías Nº 3, donde se evalúa cómo continuará la situación procesal del acusado, mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero de la joven, de quien no se tienen noticias desde hace casi dos meses.

Cabrera desapareció en la localidad de Casa de Piedra y, desde entonces, la investigación se mantiene abierta con diligencias pendientes para intentar establecer qué ocurrió. En este contexto, la decisión sobre la continuidad de la detención de Cejas ocupa un lugar central, debido a que la Fiscalía impulsa el mantenimiento de la medida cautelar y la querella adelantó que respaldará ese requerimiento.

El abogado que representa a la familia de la víctima, Rolando Crook, confirmó que acompañará el pedido formulado por la fiscal Antonino. La postura de la querella se apoya, según explicó el letrado, en las características particulares del expediente y en los riesgos procesales que considera presentes.

La audiencia busca determinar si corresponde mantener al imputado privado de la libertad durante un período que permita avanzar con las medidas investigativas que todavía deben realizarse. La definición tendrá incidencia directa en la situación procesal de Cejas mientras continúa la búsqueda de respuestas en torno a la desaparición de Mayra Romina Cabrera.

La postura de la querella

Durante sus declaraciones, Crook hizo referencia a uno de los principios generales del derecho penal: la libertad durante el proceso como regla y la prisión preventiva como una medida excepcional. Sin embargo, sostuvo que, a su entender, este caso reúne circunstancias que justifican solicitar que el acusado permanezca detenido.

"La regla en el derecho penal es la libertad. La excepción es justamente lo que se va a pedir ahora, la voy a acompañar, solo en casos muy extremos y este lo es, así lo entiendo yo, porque hay peligro de fuga y entorpecimiento del proceso", argumentó el abogado.

De esta manera, el representante de la familia expresó su respaldo al requerimiento fiscal y señaló dos motivos que considera relevantes para sostener la medida: el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.

La posición de la querella se plantea en el marco de una causa en la que todavía deben completarse diligencias consideradas fundamentales. La continuidad de la prisión preventiva, de acuerdo con el planteo expuesto, permitiría mantener al imputado detenido mientras se desarrollan esas tareas y se avanza en el esclarecimiento de la desaparición.

No obstante, la decisión sobre la medida cautelar corresponde al ámbito judicial que interviene en la audiencia. En esa instancia se analiza el pedido de la Fiscalía y la postura de la querella respecto de la necesidad de prolongar la detención.

Los cargos que enfrenta Eduardo del Jesús Cejas

Cejas está imputado por los delitos de amenazas y homicidio calificado por mediar una relación de pareja. Esas son las calificaciones penales que enfrenta en el marco de la investigación por la desaparición de Cabrera.

La audiencia en el Juzgado de Control de Garantías Nº 3 se concentra en definir su situación procesal y en analizar la continuidad de la prisión preventiva. El debate sobre esa medida se desarrolla mientras la investigación sigue abierta y los investigadores tienen pendientes nuevas tareas para intentar reconstruir lo sucedido.

La querella considera que la complejidad del caso y los riesgos procesales señalados justifican mantener la detención durante un plazo prudencial. En ese sentido, el planteo no se limita a la necesidad de resolver la situación inmediata del imputado, sino que también se vincula con el tiempo requerido para completar las diligencias previstas.

Un plazo de cuatro a seis meses y rastrillajes pendientes

Entre los puntos expuestos por la querella aparece la propuesta de establecer un plazo determinado para la prisión preventiva, estimado entre cuatro y seis meses. Ese período tendría como finalidad permitir que se desarrollen medidas investigativas que todavía resultan necesarias para avanzar en la causa.

Una de las tareas destacadas son los rastrillajes exhaustivos en hectáreas de la zona de Telarito, donde deben profundizarse las búsquedas vinculadas con la desaparición de la joven. La realización de esos operativos constituye uno de los aspectos centrales mencionados en relación con el tiempo que demandaría la investigación. La extensión territorial de las tareas previstas y la necesidad de completar diligencias fundamentales forman parte del contexto en el que la querella respalda la continuidad de la detención.

La propuesta de mantener a Cejas en prisión preventiva durante cuatro a seis meses busca, según el planteo expuesto, establecer un período prudencial para avanzar con esas medidas. La definición final sobre la duración y procedencia de la cautelar quedará sujeta a lo que resuelva el juzgado.