Juezas y jueces penales de todo el país se reunirán en Catamarca

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca recibirá el viernes 23 y el sábado 24 de octubre el Encuentro Anual 2026 de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina, una instancia de trabajo que tendrá como eje la elaboración de una agenda de acción para el próximo año. Bajo el lema "Del mapa a la acción", la convocatoria buscará convertir el diagnóstico sobre el funcionamiento de los sistemas penales provinciales en decisiones y proyectos concretos para 2027.

La actividad contará con la participación de más de treinta magistradas y magistrados, provenientes de doce provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del fuero nacional. La diversidad de jurisdicciones representadas permitirá abordar las particularidades de los sistemas penales desde una perspectiva federal, con la posibilidad de identificar dificultades compartidas, reconocer experiencias valiosas y establecer prioridades para el trabajo institucional de la Red.

El encuentro se plantea como una instancia de definición y planificación. La intención no será limitar las deliberaciones a un intercambio de diagnósticos, sino avanzar hacia una agenda organizada, con objetivos definidos y herramientas que permitan evaluar su cumplimiento durante el próximo año.

Un relevamiento federal como punto de partida

La convocatoria de este año estará vinculada con el trabajo desarrollado por la Red durante 2026, período en el que realizó un relevamiento federal sobre el funcionamiento de los sistemas penales provinciales. El estudio constituye la base para orientar las discusiones y establecer cuáles son los aspectos que requieren atención prioritaria.

El relevamiento permite conocer qué hace efectivamente la judicatura penal en cada jurisdicción, cuáles son las principales tensiones que atraviesa su funcionamiento y qué experiencias valiosas pueden compartirse entre los distintos sistemas provinciales.

De esta manera, la información reunida ofrece un panorama sobre la realidad de la función judicial penal en el país. A partir de ese diagnóstico, las juezas y los jueces podrán examinar los desafíos identificados y discutir posibles líneas de trabajo que respondan a las necesidades relevadas.

La propuesta de pasar "del mapa a la acción" expresa precisamente ese propósito: utilizar el conocimiento de la realidad institucional como fundamento para adoptar decisiones. El diagnóstico federal no constituye, por lo tanto, un punto de llegada, sino el insumo inicial para construir una planificación con metas específicas.

El intercambio entre representantes de distintas jurisdicciones también permitirá poner en común experiencias que puedan resultar valiosas para otros ámbitos judiciales, de acuerdo con las problemáticas y características identificadas durante el estudio.

Cuatro ejes para organizar la agenda de trabajo

Durante las dos jornadas, las y los participantes trabajarán sobre cuatro ejes centrales que estructurarán las deliberaciones y servirán de referencia para la elaboración del Plan de Trabajo 2027. Los temas previstos son:

Arquitectura institucional e independencia judicial: análisis de las estructuras institucionales y de las cuestiones vinculadas con la independencia de la judicatura.

Calidad de la función jurisdiccional, ejecución penal y eficacia de las decisiones: abordaje de los aspectos relacionados con el desempeño de la función judicial, la ejecución penal y la efectividad de las decisiones adoptadas.

Capacidad federal de la Red: trabajo orientado a la capacidad de la organización para desarrollar su labor desde una perspectiva federal.

Perspectiva de género y derechos humanos: ambos enfoques atravesarán todas las mesas de trabajo, de modo que estén presentes en el tratamiento de los diferentes temas.

La organización de las discusiones en torno a estos ejes permitirá ordenar los asuntos identificados en el relevamiento y establecer prioridades. Al mismo tiempo, la incorporación transversal de la perspectiva de género y los derechos humanos implica que estos enfoques estarán presentes en el conjunto de las deliberaciones, y no únicamente en un espacio temático separado.

Así, el trabajo buscará vincular las cuestiones institucionales, la calidad de la tarea jurisdiccional, la ejecución penal y la capacidad de articulación federal dentro de una misma planificación.

El objetivo: aprobar un Plan de Trabajo 2027

Uno de los principales resultados previstos para el encuentro será la aprobación de un Plan de Trabajo 2027, que deberá incluir tres o cuatro proyectos concretos. La cantidad acotada de iniciativas responde a la intención de concentrar los esfuerzos en acciones definidas, con condiciones de implementación y seguimiento.

Según lo establecido por la Red, cada proyecto contará con tres componentes fundamentales: responsables, plazos y un mecanismo de seguimiento. Estos elementos permitirán determinar quiénes estarán a cargo de cada iniciativa, en qué tiempos deberá desarrollarse y de qué manera se observará su avance.

La planificación apunta, de este modo, a establecer compromisos que puedan traducirse en acciones durante 2027. La definición de responsables y plazos aportará una estructura para la ejecución de las propuestas, mientras que los mecanismos de seguimiento permitirán acompañar su desarrollo.

Desde la Red sintetizaron el sentido de la convocatoria con una definición que resume la orientación del encuentro: "No buscamos salir del encuentro con más temas. Buscamos salir con decisiones".