Caso Reyes Modotti: elevan a juicio la causa por el intento de homicidio de Maxi Gutiérrez

La Fiscalía General elevó a juicio la causa contra Juan Ignacio Reyes Modotti, acusado por el intento de homicidio de Maximiliano Gutiérrez, conocido como Maxi, el florista que sufrió graves lesiones durante un violento episodio ocurrido el 12 de diciembre de 2024 en el departamento Valle Viejo.

Con esta decisión, la investigación por el ataque registrado en una vivienda del barrio Facundo Quiroga ingresó en una nueva etapa judicial, luego de que la acusación contra Reyes Modotti se sostuviera durante la instrucción. La elevación a juicio implica que el expediente avanzará hacia el debate oral, donde deberá examinarse el hecho por el que el joven se encuentra imputado.

La calificación legal atribuida al acusado es homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por ensañamiento, en grado de tentativa y en calidad de autor. La imputación se vincula con el ataque que dejó a Gutiérrez gravemente herido y que requirió su traslado al Hospital San Juan Bautista para recibir atención médica.

El avance procesal representa un nuevo paso en una causa que tuvo distintas instancias desde el episodio ocurrido en diciembre de 2024. El caso también estuvo atravesado por el análisis de la situación de inimputabilidad de Reyes Modotti, su detención en el penal de Miraflores y la posterior decisión judicial que dispuso su libertad mientras continuaba el proceso.

El ataque del 12 de diciembre de 2024

El hecho investigado ocurrió el 12 de diciembre de 2024, en una vivienda ubicada en el barrio Facundo Quiroga, departamento Valle Viejo. De acuerdo con la información incorporada a la causa, Maximiliano Gutiérrez sufrió un ataque con un elemento punzante en la cabeza, donde quedó incrustado un tornillo.

La gravedad de la lesión obligó a que el florista fuera intervenido quirúrgicamente de urgencia. El episodio dio origen a la investigación penal contra Juan Ignacio Reyes Modotti, señalado como el atacante e imputado por tentativa de homicidio.

La acusación sostiene que el hecho debe encuadrarse como homicidio doblemente calificado por la existencia de una relación de pareja y por ensañamiento, aunque en grado de tentativa. La calificación contempla que el resultado investigado no llegó a constituir un homicidio consumado, pero atribuye al acusado la presunta responsabilidad por el ataque.

A partir de las actuaciones judiciales, el expediente atravesó la etapa de instrucción hasta que la Fiscalía General consideró concluida la investigación y dispuso su elevación a juicio. De esta manera, la causa queda encaminada hacia una instancia en la que deberán analizarse los hechos y los elementos reunidos durante el proceso.

Detención, análisis de inimputabilidad y libertad

La situación procesal de Reyes Modotti tuvo un antecedente relevante en su detención y alojamiento en el penal de Miraflores. Durante el desarrollo de la causa también se analizó su posible condición de inimputabilidad, un aspecto que formó parte de las actuaciones judiciales.

Posteriormente, en diciembre de 2025, la Cámara de Apelaciones ordenó su libertad mientras el proceso continuaba en trámite. Esa decisión modificó su situación de detención, pero no significó el cierre de la investigación ni la finalización de la causa penal.

El expediente siguió avanzando hasta la decisión de elevarlo a juicio, con la acusación por tentativa de homicidio doblemente calificado sostenida contra el joven.

La nueva instancia judicial deberá abordar el episodio ocurrido en Valle Viejo y la responsabilidad que se le atribuye a Reyes Modotti. El proceso llega a esta etapa en un contexto particular, debido a que, en paralelo, se conocieron novedades sobre otra investigación vinculada con los mismos protagonistas y la misma fecha.

La otra causa

La elevación a juicio por el intento de homicidio coincidió con la difusión de una novedad judicial en un expediente diferente: Maximiliano Gutiérrez fue imputado por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de Juan Ignacio Reyes Modotti, a partir de una denuncia presentada por el propio joven.

Según la investigación correspondiente a esa segunda causa, el presunto abuso habría ocurrido también el 12 de diciembre de 2024, algunas horas antes del ataque por el que Reyes Modotti está acusado de intentar matar al florista.

En las últimas horas se conoció que la fiscal de Instrucción N.º 1, Yésica Miranda, citó a Gutiérrez para declarar a comienzos de octubre en el marco de la investigación por el presunto abuso sexual. La convocatoria se produjo mientras la causa por el ataque contra el florista avanzaba hacia el juicio oral.

Los dos expedientes presentan, por lo tanto, denuncias cruzadas entre los mismos protagonistas y hechos que, según las respectivas investigaciones, habrían ocurrido durante una misma jornada, con pocas horas de diferencia. Sin embargo, cada acusación corresponde a una investigación judicial propia y deberá ser examinada en función de sus elementos y actuaciones.

Una denuncia presentada después de la detención

La denuncia por el presunto abuso sexual fue presentada por Juan Ignacio Reyes Modotti en diciembre de 2024, después de que fuera detenido por el intento de homicidio contra Gutiérrez. Ese antecedente dio lugar a la investigación que ahora tiene al florista imputado formalmente.

El caso volvió a tomar estado público en septiembre de 2025, cuando Hebe Mabel Modotti, madre de Reyes Modotti, se refirió a lo sucedido durante una entrevista con un medio local.

En aquella oportunidad, la mujer rechazó que hubiera existido una relación amorosa entre su hijo y el florista y relató lo que, según explicó, el joven le había contado sobre los hechos.

La presentación realizada en diciembre de 2024 constituye el antecedente de la investigación por el presunto abuso sexual. Con la imputación formal de Gutiérrez, esa acusación también avanzó en el ámbito judicial y deberá ser examinada junto con los demás elementos que se incorporen al expediente.