Conductor fue arrestado tras embestir a un joven y darse a la fuga en Catamarca

Una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial Nº 4 dio inicio a una investigación que culminó con el arresto de un hombre y el secuestro de un vehículo presuntamente involucrado en un hecho vial ocurrido días atrás.

El procedimiento se concretó en la jornada de ayer, luego de que numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaran adelante diversas tareas investigativas para esclarecer lo sucedido. En el marco de estas diligencias, también se contó con el aporte fílmico de las cámaras de video vigilancia del SAE-911, herramienta clave para reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar el rodado implicado.

A partir de la información recolectada, los investigadores lograron identificar tanto al vehículo como al presunto conductor involucrado en el episodio que motivó la denuncia.

Procedimiento en la intersección de Mariano Moreno y Gobernador Ruzo

Como resultado de la investigación, efectivos policiales se constituyeron en la esquina de las avenidas Mariano Moreno y Gobernador Ruzo, lugar donde se llevó adelante el operativo.

Durante el procedimiento, el personal interviniente procedió al secuestro de un automóvil Chevrolet Corsa, que habría sido utilizado en el hecho investigado. En el mismo contexto, los uniformados arrestaron a un hombre de apellido Morales, de 41 años de edad, quien sería el conductor del vehículo en el momento del incidente.

El operativo se realizó en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas tras la denuncia, y se enmarca dentro de las medidas dispuestas para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Entre los elementos y acciones principales del procedimiento, se destacan:

Secuestro de un automóvil Chevrolet Corsa presuntamente involucrado en el hecho.

Arresto de un hombre de apellido Morales (41).

Intervención de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia.

Utilización de registros fílmicos del sistema de videovigilancia SAE-911 como apoyo para la investigación.

El hecho: un joven de 27 años embestido mientras cruzaba la calzada

De acuerdo con la información surgida en el marco de la investigación, días atrás se habría producido un siniestro vial que derivó en la denuncia penal.

Según se pudo establecer, el hombre ahora arrestado circulaba en el automóvil mencionado por la avenida Virgen del Valle Norte, específicamente entre las calles Puerto Argentino y Antártida Argentina, cuando se habría producido el incidente.

En ese sector, un joven de 27 años intentaba cruzar la calzada, momento en el que habría sido embestido por el vehículo Chevrolet Corsa. Tras el impacto, el conductor habría continuado su marcha y se dio a la fuga, sin detenerse en el lugar.

Este episodio motivó la presentación de la denuncia y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes, que derivaron en la investigación desarrollada por el personal policial.

El detenido quedó a disposición de la Justicia

Tras concretarse el arresto y el secuestro del vehículo, Morales fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras continúan las actuaciones judiciales.

El hombre permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción Nº 4, organismo que interviene en la causa y que deberá determinar los próximos pasos del proceso.

Las autoridades judiciales analizarán las pruebas reunidas hasta el momento, entre ellas los registros fílmicos del sistema SAE-911 y los resultados de las tareas investigativas, para definir nuevas directivas en el marco del expediente.