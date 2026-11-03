Caso Roxana Murúa: 11, 10 y 6 años de condena para Márquez, Castro y Monasterio

Este martes se conocieron las penas impuestas a María Gilda Márquez, María Eugenia Castro y Facundo Ariel Monasterio, quienes fueron condenados por el intento de homicidio de Roxana Murúa, ocurrido el 20 de enero de 2025 en el barrio 140 Viviendas, en el departamento Valle Viejo.

La resolución se dio a conocer durante la última jornada del juicio por jurados, desarrollada en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). En esa instancia, la Justicia determinó las condenas que deberán cumplir los tres involucrados, luego de que se establecieran sus respectivos grados de participación en el hecho.

Finalmente, Márquez recibió una pena de 11 años de prisión; Castro fue condenada a 10 años y 6 meses, mientras que Monasterio recibió 6 años y 10 meses. De esta manera, quedó completada la instancia de juzgamiento de los acusados por el ataque contra Murúa.

Las penas fueron establecidas después de la audiencia de cesura, etapa en la que la Fiscalía había solicitado sanciones más elevadas. El Ministerio Público había requerido 12 años de prisión para Márquez y Castro, y 7 años para Monasterio, de acuerdo con la participación que se les atribuyó en el episodio.

Los distintos grados de participación en el ataque

Las condenas contemplaron diferentes responsabilidades penales para cada uno de los acusados. Márquez fue declarada culpable como autora del delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa. En tanto, Castro fue considerada partícipe necesaria del mismo delito, mientras que Monasterio fue condenado en calidad de partícipe secundario.

La determinación de las penas tuvo en cuenta esas distintas atribuciones de participación, que quedaron reflejadas en las condenas impuestas. Así, aunque los tres fueron juzgados por su intervención en el intento de homicidio de Murúa, las sanciones fijadas no fueron idénticas.

Los montos de prisión establecidos por la Justicia fueron los siguientes:

María Gilda Márquez: 11 años de prisión, como autora del delito de homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa.

María Eugenia Castro: 10 años y 6 meses de prisión, como partícipe necesaria del mismo delito.

Facundo Ariel Monasterio: 6 años y 10 meses de prisión, como partícipe secundario.

En comparación con los pedidos formulados por la Fiscalía, las condenas resultaron inferiores a las penas requeridas durante la audiencia de cesura. El Ministerio Público había solicitado 12 años para Márquez y Castro, y 7 años para Monasterio.

Los conflictos del proceso

El caso tuvo repercusión en Valle Viejo desde el ataque ocurrido en enero de 2025. Durante el desarrollo del proceso judicial, la causa estuvo atravesada por distintos episodios de tensión, entre ellos el atrincheramiento de Márquez y Castro en sus respectivos calabozos.

Esos acontecimientos formaron parte del contexto en el que avanzó el juicio por jurados, que llegó a su última jornada este martes en la Oficina de Gestión de Audiencias. Con la comunicación de las penas, se completó el proceso de juzgamiento de las tres personas condenadas por el intento de homicidio de Roxana Murúa.

La resolución puso fin a la instancia judicial destinada a determinar las responsabilidades y sanciones de Márquez, Castro y Monasterio en el hecho. La Justicia estableció, de ese modo, las penas correspondientes a cada uno de acuerdo con la calificación y el grado de participación atribuidos.