Brutal asalto a una mujer de 82 años: ya hay tres sospechosos detenidos

La Justicia investiga un violento asalto ocurrido en la madrugada del domingo en una vivienda de la Capital, donde una mujer de 80 años fue víctima de una agresión física y del robo de una importante suma de dinero. El episodio tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, donde dos delincuentes ingresaron y sorprendieron a la propietaria mientras descansaba.

De acuerdo con la información conocida sobre el hecho, los asaltantes irrumpieron en la vivienda y atacaron a la mujer, a quien golpearon antes de exigirle dinero. La situación derivó en un episodio de extrema violencia contra la víctima, que se encontraba en su domicilio cuando fue abordada por los dos individuos.

Los delincuentes actuaron mediante amenazas y agresiones físicas para conseguir el dinero que buscaban. Luego de ejercer violencia contra la mujer, lograron apoderarse de una suma de $300.000 y escaparon del lugar. Según versiones prelimilares la violencia llegó al punto de atar con cables de la misma televisión a la anciana mujer.

La victíma luego fue identificada como Graciela Rivera Azar, una docente jubilada de 82 años domiciliada en La Viñita, en las inmediaciones de un establecimiento educacional. Y fue gracias a que esta logró salir de su casa para pedir auxilio, que un vecino la socorrió y dio aviso a las autoridades.

La víctima fue trasladada al hospital

Como consecuencia de la agresión sufrida durante el robo, la mujer debió recibir asistencia médica. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) intervino para brindarle atención y posteriormente dispuso su traslado al Hospital San Juan Bautista.

La víctima, de 80 años, fue derivada al centro de salud para recibir atención médica luego del violento episodio ocurrido en su vivienda. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre su estado de salud ni se precisó el alcance de las lesiones que habría sufrido durante el ataque.

La intervención de los profesionales médicos se produjo después de que los delincuentes escaparan con el dinero sustraído, mientras la situación quedaba bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho. El traslado al Hospital San Juan Bautista constituyó una de las principales actuaciones posteriores al asalto.

La identificación de los atacantes

La investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para esclarecer lo sucedido e identificar a los delincuentes que ingresaron a la vivienda y atacaron a la mujer.

Y siguiendo este trabajo y de acuerdo con los datos de la investigación, la víctima habría reconocido a uno de los atacantes, quien presuntamente se desempeñaba anteriormente como jardinero y cuidador en el lugar. Con estos datos y en el marco de las tareas investigativas, las imágenes de cámaras de seguridad de comercios cercanos permitieron a las autoridades reconstruir el camino hecho por los sospechosos y tras esto se logró detener a tres sujetos horas después.

Actualmente, la causa continúa su curso en la órbita judicial mientras la docente jubilada se recupera de las lesiones físicas, las que serían de consideración más no de gravedad, según lo trascendido.







