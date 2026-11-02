Detuvieron a un "trapito" por exigir dinero a conductores en Catamarca

Un hombre de apellido Vera, de 34 años, fue aprehendido este jueves a las 10:30 de la mañana, durante un procedimiento llevado adelante por personal de la Comisaría Décima, en inmediaciones de la esquina de avenida Gobernador Fortunato Rodríguez y pasaje Cura Brochero.

De acuerdo con la información policial, los efectivos se encontraban realizando recorridos preventivos por el sector cuando intervinieron a partir de los señalamientos realizados por distintos transeúntes, quienes sindicaron al sujeto como el presunto responsable de exigirles dinero a cambio del cuidado de sus vehículos.

La situación motivó la intervención de los uniformados, que procedieron a la aprehensión del hombre señalado. El episodio se produjo en un espacio de circulación habitual para los vecinos y transeúntes, donde la presencia policial formaba parte de las tareas preventivas que se desarrollaban en ese momento.

Habría reaccionado con agresividad y amenazado a los policías

Según trascendió, el procedimiento tuvo otro momento de tensión cuando Vera, siempre de acuerdo con la información suministrada, se habría tornado agresivo con los efectivos policiales que intervenían en el lugar.

La situación habría escalado posteriormente, cuando el hombre habría proferido amenazas contra los uniformados. Este comportamiento se sumó al motivo inicial de la intervención, relacionado con los señalamientos de los transeúntes por el presunto cobro de dinero a cambio del cuidado de automóviles.

Ante este escenario, los efectivos concretaron el traslado del sospechoso y su posterior alojamiento en dependencias de la Comisaría Décima.

Intervención de la Fiscalía del Distrito Sur

Finalmente, el hombre quedó alojado en la seccional policial y a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo judicial que tomó intervención en el caso.

Desde la Fiscalía se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de las actuaciones correspondientes.