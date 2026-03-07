Catamarca: Un adolescente resultó herido tras chocar con una combi en Chumbicha

Un adolescente resultó herido este sábado por la mañana tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Chumbicha, departamento Capayán, en la provincia de Catamarca.

El hecho se registró alrededor de las 6.40 en la intersección de las calles Catamarca y San Martín, donde por causas que se investigan colisionaron una motocicleta Motomel Skua 150 cc. y una combi Ford.

De acuerdo con la información oficial, la motocicleta era conducida por un adolescente de 16 años, mientras que la combi estaba al mando de Joel Bazán, de 35 años.

Como consecuencia del impacto, el joven motociclista sufrió lesiones. En el lugar fue asistido por profesionales médicos del Hospital Dr. Roberto Ramón Carro y posteriormente fue derivado a un sanatorio privado de la ciudad Capital para una mejor atención.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Departamental Chumbicha y peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes realizaron las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el siniestro.