Dos jóvenes fueron arrestados tras protagonizar un desorden en Catamarca

En la mañana de hoy, a las 11:45, un operativo de prevención que se desarrollaba en inmediaciones del barrio Los Bajos, en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, derivó en el arresto de dos jóvenes luego de que protagonizaran un episodio de desorden en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por numerarias de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira), quienes se encontraban efectuando recorridos preventivos en el sector cuando advirtieron una situación conflictiva que involucraba a dos personas. Según la información disponible, ambas habrían estado protagonizando un altercado que alteró la tranquilidad del lugar.

Tras advertir lo ocurrido, el personal interviniente procedió a controlar la situación y concretó el arresto de los jóvenes, identificados por los apellidos Coronel, de 22 años, y Castro, de 25 años.

La intervención se desarrolló en el marco de las tareas habituales de prevención que se llevan adelante en distintos puntos del departamento Valle Viejo con el objetivo de detectar situaciones que puedan alterar el orden público y garantizar condiciones de seguridad para los vecinos.

El incidente que motivó el procedimiento

De acuerdo con los datos informados, momentos antes del arresto, ambos jóvenes habrían causado un desorden en el lugar. La situación habría escalado hasta derivar en agresiones físicas entre ambos, quienes se habrían enfrentado a golpes de puño.

Este tipo de situaciones, que pueden derivar en conflictos mayores o afectar la convivencia en los barrios, suele ser objeto de intervención inmediata por parte de las fuerzas de seguridad cuando es detectada durante patrullajes o recorridos preventivos.

En este caso, la presencia de las numerarias de la Unidad Femenina de Infantería permitió interrumpir el enfrentamiento y restablecer el orden en el sector, evitando que el episodio continuara o involucrara a terceros.

Secuestro de una motocicleta

Durante el procedimiento también se realizó el secuestro de un vehículo que estaba vinculado a uno de los jóvenes involucrados.

Se trata de una motocicleta Cerro CE 110 cc., de color negro, en la que circulaba uno de ellos al momento en que se desarrollaron los hechos.

Entre los datos técnicos del rodado secuestrado se detallan:

Marca: Cerro

Modelo: CE

Cilindrada: 110 cc

Color: Negro

El secuestro del vehículo formó parte del procedimiento realizado por el personal policial en el lugar del incidente.

Traslado y alojamiento en la comisaría

Una vez controlada la situación, los dos jóvenes fueron trasladados por efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte.

El traslado se realizó hacia la Comisaría de San Isidro, dependencia policial que corresponde por jurisdicción al área donde ocurrió el episodio.

En esa sede policial, ambos quedaron alojados mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.