Catamarca: agredió físicamente a su pareja y lo detuvieron

Un hombre de 39 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles por un supuesto hecho de violencia de género, tras la intervención de efectivos policiales que acudieron al lugar por requerimiento del SAE-911.

El procedimiento tuvo lugar a las 00:40, cuando numerarios de la Comisaría Primera se hicieron presentes en la avenida Alem, entre las calles Mate de Luna y Mota Botello, a partir del alerta recibido a través del sistema de emergencias.

De acuerdo con la información oficial, el hombre habría agredido físicamente a su pareja, una mujer de 32 años. Ante esta situación, los efectivos procedieron a su aprehensión en el lugar.

Tras constatar lo ocurrido, el personal interviniente llevó adelante las actuaciones correspondientes. La mujer fue invitada a denunciar el hecho en el Precinto Judicial N° 1, instancia formal prevista para la radicación de este tipo de denuncias.

En tanto, el hombre fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Justicia. La intervención judicial quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Intervención judicial y medidas a cumplimentar

Una vez producido el traslado del sospechoso, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde esa dependencia se indicaron las medidas a cumplimentar, en el marco del procedimiento legal correspondiente.

La actuación judicial definirá los pasos procesales a seguir, conforme a la normativa vigente y a partir de los elementos recabados durante la intervención policial.

Canales de asistencia y denuncia

En el marco de este hecho, se recordó que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la línea gratuita 144 o al 911.

Las características de estos canales son:

Llamada anónima.

Disponible las 24 horas del día.

Atención los 365 días del año.

Estos números constituyen vías de acceso inmediato para solicitar asistencia, orientación o intervención ante situaciones de violencia familiar o de género.