Seguridad: entrenan a personal de organismos públicos para actuar ante sismos e incendios

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos, dependiente de la Secretaría de Seguridad, llevó adelante un curso de capacitación sobre actuación ante eventos adversos en la Biblioteca Popular "Julio Herrera". La actividad estuvo destinada al personal de los organismos que trabajan en el edificio público ubicado en la intersección de las calles República y Sarmiento.

La jornada formativa se estructuró como una instancia integral que combinó contenidos teóricos y prácticos, abordando de manera sistemática los procedimientos y criterios que deben adoptarse frente a situaciones de emergencia. El objetivo central fue dotar a los trabajadores de herramientas concretas para actuar con eficacia y seguridad ante contingencias que puedan afectar el normal funcionamiento del edificio y poner en riesgo a sus ocupantes.

El curso fue dictado por especialistas en la materia, quienes desarrollaron un marco conceptual orientado a comprender la dinámica de los eventos adversos y, al mismo tiempo, ofrecieron pautas operativas para la respuesta inmediata.

La capacitación no se limitó a una exposición conceptual. El esquema previsto contempla una etapa final que se concretará en los próximos meses mediante un simulacro planificado ante una emergencia.

Este ejercicio práctico estará orientado a recrear escenarios como sismo e incendio.

El simulacro permitirá:

Evaluar la capacidad de respuesta del personal.

Entrenar la evacuación sistemática del edificio.

Utilizar equipos de seguridad en condiciones controladas.

Optimizar la coordinación de los equipos de emergencia.

De esta manera, la propuesta formativa se proyecta más allá del aula, trasladando los contenidos aprendidos a una experiencia concreta que pondrá a prueba los procedimientos establecidos. La planificación previa del ejercicio busca reproducir de manera organizada las condiciones de una emergencia real, con el fin de fortalecer la preparación institucional.

"Generar estándares" de actuación

El director de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Ing. Walter Zárate, subrayó la relevancia de estas instancias formativas. "Estos cursos son importantes porque permiten generar estándares de actuación ante diferentes eventos adversos tales como sismos, incendios, principios de evacuación, y saber cómo actuar en forma segura para salvaguardar su propia vida y la de terceros", afirmó.

El concepto de "generar estándares" implica establecer criterios comunes y procedimientos claros para todos los integrantes de los organismos que desempeñan funciones en el edificio público. La homogeneidad en la respuesta resulta clave para evitar improvisaciones y garantizar que, ante una eventual emergencia, cada persona conozca su rol y actúe de manera coordinada.

Cultura de prevención y reducción del pánico

Además, desde la Dirección se remarcó que la realización de este tipo de talleres es fundamental porque fortalece la cultura de la prevención, reduce el pánico y el descontrol, y permite identificar fortalezas y debilidades en los planes de emergencia.

La capacitación apunta a consolidar una estructura organizativa preparada para enfrentar contingencias. Entre los objetivos destacados se encuentran:

Reducir el pánico y el descontrol en situaciones críticas.

Identificar fortalezas y debilidades en los planes de emergencia vigentes.

Minimizar riesgos a través de una respuesta eficiente.

Asegurar una evacuación ordenada hacia zonas seguras.

Estos entrenamientos preparan a las personas para responder de manera eficiente ante escenarios adversos, priorizando la integridad física propia y la de terceros. La instrucción en el uso de equipos de seguridad y en los principios de evacuación sistemática constituye un componente esencial para lograr ese objetivo.

Preparación institucional en el ámbito público

La realización del curso en la Biblioteca Popular "Julio Herrera" y su orientación al personal que desempeña tareas en el edificio de República y Sarmiento pone de manifiesto una estrategia enfocada en el ámbito de los espacios públicos compartidos.

La formación específica ante eventos adversos como sismos e incendios no solo busca cumplir con protocolos formales, sino consolidar una respuesta organizada que articule a los distintos organismos que operan en un mismo inmueble. La coordinación entre equipos y la familiarización con los procedimientos de evacuación resultan determinantes para garantizar una actuación segura.

Con la combinación de teoría, práctica y un simulacro programado, la Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos avanza en la consolidación de un esquema preventivo que prioriza la seguridad y la preparación sistemática ante emergencias.