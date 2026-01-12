Catamarca: Amenazó con un cuchillo a personal policial y lo detuvieron

Un joven de 20 años fue aprehendido y un arma blanca quedó secuestrada tras un procedimiento llevado a cabo por personal de la Comisaría Novena en el sur de la ciudad Capital, en un episodio que volvió a poner en foco la intervención policial ante situaciones de riesgo en la vía pública.

El hecho se registró en la intersección de las calles Gobernador Valentín Aramburu y Dr. Antonio Virgilio Villafañez, donde efectivos policiales realizaban tareas de prevención y control cuando procedieron a identificar a un joven de apellido Correa, quien circulaba por el lugar. Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento el individuo habría adoptado una actitud hostil y amenazante, llegando incluso a amedrentar a los uniformados con un cuchillo.

Ante esta situación, el personal interviniente actuó conforme a los protocolos de seguridad vigentes y logró reducir y aprehender al joven, evitando que el hecho pasara a mayores y resguardando la integridad física tanto de los efectivos como de terceros que pudieran encontrarse en la zona.

Como resultado del procedimiento, el arma blanca fue incautada y quedó en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia, mientras que el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Desde la fuerza de seguridad se indicó que el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, que será la encargada de avanzar con la investigación del caso y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder, de acuerdo con la normativa vigente.

El episodio se inscribe en el marco de los operativos de control y prevención que la Policía lleva adelante de manera permanente en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir delitos, identificar personas y reforzar la seguridad urbana, especialmente en zonas consideradas de alta circulación.