Catamarca: amenazó a su expareja con una navaja y terminó detenido

En un violento episodio registrado durante el mediodía de este lunes, un hombre de 37 años fue aprehendido tras amenazar de muerte a su expareja utilizando un arma blanca. El hecho ocurrió en el barrio CGT, movilizando a las fuerzas de seguridad tras un llamado de emergencia.

Alrededor de las 12:10 horas, a raíz de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, efectivos motorizados del COEM-Kappa se desplazaron hasta una vivienda del mencionado barrio. Allí se entrevistaron con una mujer de 35 años, quien denunció que su expareja se había presentado en el domicilio en una actitud agresiva.

Según el relato de la víctima, el sujeto la amenazó de muerte mientras empuñaba una navaja, generando una situación de extrema tensión.

Al advertir la llegada de los uniformados, el sospechoso intentó evadir a la justicia dándose a la fuga a pie. Sin embargo, la rápida intervención del personal policial permitió su captura a pocos metros del lugar. Durante el procedimiento, los agentes lograron incautar la navaja utilizada en el ataque, la cual quedó en calidad de secuestro.

El aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Seccional Segunda, por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Por su parte, la damnificada fue asistida y se la invitó a radicar la denuncia penal formal en la Unidad Judicial N° 2, con el fin de avanzar en las medidas cautelares correspondientes.