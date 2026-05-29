Catamarca: aprehenden a dos hombres armados tras una amenaza

Un procedimiento policial realizado en el sur de la Capital culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma blanca, luego de que ambos fueran señalados por presuntamente amenazar a un transeúnte en la vía pública.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de la esquina de las calles Córdoba y Tucumán, donde numerarios de la Seccional Décima llevaron adelante las actuaciones correspondientes tras tomar conocimiento de la situación.

Según la información difundida, los sujetos aprehendidos fueron identificados por los apellidos Pereyra, de 23 años, y Sánchez, de 30 años. Ambos habrían protagonizado un episodio de amenazas utilizando un arma blanca, situación que motivó la rápida intervención policial en la zona.

El procedimiento en plena vía pública

La actuación de los efectivos de la Seccional Décima se produjo luego de que se detectara la situación en cercanías de la intersección de calles Córdoba y Tucumán, un sector del sur capitalino donde se desplegó el operativo.

Al llegar al lugar, los policías procedieron a identificar a los sospechosos y avanzar con el procedimiento correspondiente. Durante la intervención, los uniformados lograron reducir y aprehender a ambos hombres señalados por la presunta amenaza contra un transeúnte.

El episodio generó movimiento policial en el sector mientras se desarrollaban las actuaciones de rigor y se verificaban las circunstancias denunciadas.

El secuestro del arma blanca

Durante el procedimiento, los efectivos policiales realizaron una requisa y encontraron entre las prendas de vestir de uno de los sujetos un cuchillo, elemento que habría sido utilizado durante el episodio investigado.

El arma blanca quedó inmediatamente secuestrada por el personal policial y fue incorporada a las actuaciones judiciales correspondientes. El hallazgo del cuchillo resultó central para el avance del procedimiento, ya que permitió incorporar un elemento material a la investigación iniciada tras el presunto hecho de amenazas.

Traslado a la dependencia policial

Una vez finalizado el operativo y concretado el secuestro del arma blanca, ambos sujetos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente.

Los dos hombres quedaron alojados en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que tendrá a cargo la continuidad de la investigación y las medidas judiciales derivadas del caso. Las actuaciones quedaron formalmente vinculadas al episodio ocurrido en la vía pública y al presunto uso de un arma blanca para amenazar a un transeúnte.

En paralelo, la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur quedó a cargo de las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes y avanzar con las diligencias procesales relacionadas con el hecho.