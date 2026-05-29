Caso Agostina: en medio de desprolijidades, vuelven a allanar la casa del único detenido

La investigación por la desaparición de Agostina Vega continúa sumando procedimientos y nuevas medidas judiciales en la provincia de Córdoba. A casi una semana de la última vez que fue vista la adolescente, peritos del Ministerio Público Fiscal realizaron nuevos trabajos en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido en la causa, en un contexto marcado por allanamientos, movimientos judiciales y la búsqueda de pistas que permitan establecer el paradero de la menor.

Durante las últimas horas, profesionales del Ministerio Público Fiscal llevaron adelante peritajes en la casa de Barrelier. De acuerdo con las imágenes difundidas, los especialistas se concentraron en levantar huellas en la puerta de ingreso a la vivienda, mientras efectivos policiales mantenían vallada la zona para preservar el lugar.

El procedimiento se realizó seis días después de la desaparición de la adolescente y en medio de una causa que continúa bajo investigación judicial. La presencia de peritos y personal policial generó nuevos movimientos alrededor del domicilio del acusado, mientras la causa sigue avanzando con distintas medidas ordenadas por la fiscalía.

Nuevos procedimientos

El allanamiento en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier se concretó el miércoles, después de su detención. En aquel operativo participaron efectivos policiales, integrantes del escuadrón de canes y personal del Ministerio Público Fiscal, quienes inspeccionaron el inmueble en busca de elementos que pudieran aportar datos relevantes para la causa.

Ahora, casi una semana después de la desaparición de Agostina Vega, los investigadores volvieron al lugar para profundizar los peritajes y avanzar con nuevas tareas técnicas vinculadas al levantamiento de huellas y preservación de evidencias.

En paralelo, también se desarrollaban allanamientos en el círculo de amistades de Barrelier. Según se informó, el objetivo de esas medidas era encontrar elementos que permitieran aportar información sobre el paradero de la adolescente y reconstruir los movimientos posteriores a su desaparición.

Entre las líneas investigativas que analiza la Justicia se encuentra la posibilidad de que Claudio Barrelier haya utilizado un auto prestado el lunes, cuando Agostina llevaba ya dos días desaparecida. Esa hipótesis forma parte de los procedimientos que actualmente intentan reconstruir los desplazamientos y actividades del detenido en los días posteriores al hecho.

La madre de Agostina volvió a presentarse ante la fiscalía

Mientras avanzaban los procedimientos judiciales y policiales, Melisa, la madre de Agostina, volvió este viernes a la fiscalía para aportar información vinculada a un nuevo llamado recibido en las últimas horas.

La mujer ya había participado activamente en distintas instancias de la investigación y, en esta oportunidad, se acercó nuevamente para poner a disposición de los investigadores datos que podrían resultar de interés para la causa.

Además, durante la mañana del viernes, una comunicación de último momento provocó que la madre de la adolescente se dirigiera hacia la Jefatura de la Policía de Córdoba, en el marco de las actuaciones que continúan desarrollándose para intentar reconstruir los últimos movimientos de Agostina.

La Justicia mantiene distintas medidas en marcha para establecer qué ocurrió con la adolescente y determinar posibles conexiones entre los distintos elementos reunidos hasta el momento.

Levantaron el secreto de sumario

En otro de los movimientos relevantes dentro de la causa, el fiscal Garzón dispuso levantar el secreto de sumario. En términos prácticos, la medida permitirá que los abogados de las distintas partes puedan acceder al expediente judicial y conocer las actuaciones y medidas ordenadas hasta ahora.

La decisión alcanza tanto a la representación legal vinculada a la familia de la adolescente como al defensor del acusado, quienes desde ahora podrán tomar conocimiento formal del contenido de la investigación y de los elementos reunidos por la fiscalía.

El levantamiento del secreto de sumario se produce mientras continúan desarrollándose allanamientos y peritajes en distintos puntos relacionados con la causa.

Allanamientos en una zona rural

La investigación también se extendió hacia una zona rural de Córdoba, donde el detenido habría estado después de la desaparición de Agostina. Allí se realizaron nuevos allanamientos con el objetivo de encontrar indicios o elementos que permitan avanzar en la búsqueda de la adolescente.

Al mismo tiempo, tres mujeres que se encontraban en la casa del único detenido fueron trasladadas a la fiscalía. Esa medida se concretó en paralelo con los procedimientos desarrollados en el domicilio de Barrelier y forma parte de las actuaciones ordenadas por los investigadores.

Hasta el momento, Claudio Gabriel Barrelier continúa siendo el único detenido en la causa, mientras la Justicia y las fuerzas de seguridad sostienen múltiples líneas de investigación orientadas a esclarecer lo ocurrido y determinar el paradero de Agostina Vega.