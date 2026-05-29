"Tu hija está bien, dormida": el mensaje a la madre de Agostina que analiza la Justicia

La búsqueda desesperada de la adolescente Agostina Vega ha ingresado en una fase crítica al alcanzar su sexto día consecutivo sin noticias certeras sobre su paradero. En un escenario donde el tiempo se convierte en el factor más apremiante para las autoridades, la causa judicial ha sumado elementos de crucial importancia que provienen directamente de las comunicaciones dirigidas al entorno familiar de la víctima. Estos nuevos datos, que combinan mensajes de texto explícitos con un flujo incesante de llamadas en momentos de alta tensión operativa, están siendo minuciosamente analizados para desentrañar la red de contactos que rodea al principal imputado y determinar la localización de la menor.

Un mensaje revelador y el análisis de los peritos

El avance de las horas incrementa de forma notable la preocupación de los investigadores y de los familiares de la joven de 14 años, de quien no se sabe nada desde la noche del sábado 23 de mayo a las 22:30, momento exacto en el que abandonó la casa de su madre situada en el barrio General Mosconi. En medio del proceso de recolección de pruebas, un mensaje en particular cobró un valor estratégico absoluto para la Justicia. La advertencia enviada al teléfono de la familia contenía una frase directa sobre el estado de la menor que encendió las alertas institucionales: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila".

Frente a la gravedad de este evento, Melisa Heredia, la mamá de Agostina, se presentó este jueves en la Jefatura de Policía. La mujer acudió a la sede policial con el objetivo de reunirse de forma directa con los peritos informáticos asignados al caso y aportar formalmente todo el material recolectado a la causa penal. El origen de estas comunicaciones se remonta a la tarde del miércoles, cuando de manera simultánea se ejecutaba un allanamiento judicial en el inmueble ubicado en la calle Del Campillo al 800, correspondiente al domicilio de Claudio Barrelier. Mientras las fuerzas de seguridad revisaban dicha propiedad, el teléfono de Heredia comenzó a registrar una gran cantidad de llamados telefónicos.

Según los datos provistos, se determinó que algunas de las comunicaciones telefónicas habrían sido realizadas en carácter de broma. Sin embargo, otro grupo de llamados provenía de números específicos que la propia Melisa Heredia empezó a reconocer y que pasaron a estar bajo análisis estricto. Además de las llamadas entrantes, la madre de la adolescente logró grabar diferentes mensajes que recibió durante esas horas críticas y aseguró reconocer la identidad de la voz de quien le estaba hablando en algunas de las grabaciones.

Ante el mensaje que señalaba que su hija se encontraba bien y dormida, la respuesta de la madre fue inmediata, manifestando que ella ya había llegado hasta ese punto de la situación y que no tenía intenciones de buscar venganza. En su declaración, trascendió que expresó textualmente que solo quería a su hija y pidió que se la devolvieran sana y salva. De acuerdo con las primeras verificaciones, las personas cuyas voces o números telefónicos habrían sido reconocidos por la denunciante pertenecerían de manera directa al círculo de amigos de Claudio Barrelier, quien actualmente es el principal sospechoso detenido en el marco de las actuaciones. Todo este material informático y sonoro fue descargado por los técnicos de la fuerza y puesto de forma inmediata a disposición de la fiscalía de instrucción que lidera Raúl Garzón. Fuentes allegadas al caso confirmaron que, a pesar de las características de las comunicaciones recibidas, hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de pedido de rescate económico.

Las líneas técnicas de la fiscalía y los sospechosos

La situación procesal del único detenido se complejiza a medida que la fiscalía a cargo de Raúl Garzón acumula elementos probatorios. Claudio Barrelier permanece privado de su libertad e imputado formalmente por el delito de privación ilegítima de la libertad. No obstante, el equipo de investigación judicial avanza sobre otras líneas de trabajo complementarias y no descarta la posibilidad de que surjan nuevas imputaciones por otros delitos con el correr de las jornadas. Los investigadores policiales y judiciales sostienen activamente la hipótesis de que el detenido no habría actuado en absoluta soledad, por lo que orientan las tareas operativas a identificar a más personas que podrían estar firmemente vinculadas a la desaparición de la adolescente de 14 años.

El expediente judicial sumó además detalles de carácter técnico e informático provistos por la representación de la querella:

Impacto de la línea telefónica: El abogado querellante, Carlos Nayi, afirmó que la línea telefónica correspondiente al celular de Agostina Vega registró actividad e impactó en la antena que da cobertura a la zona del domicilio de Claudio Barrelier.

Duración del registro: Las pericias preliminares sobre las celdas de comunicación telefónica determinaron que el teléfono de la menor desaparecida impactó de forma continua durante un lapso de tres horas en el mencionado lugar.

Evidencia audiovisual en disputa: La investigación trabaja sobre un registro fílmico en el cual se observa a Claudio Barrelier ingresando junto a una nena a su propiedad ubicada en el barrio Cofico.

Contradicción de las partes: Mientras la madre de la víctima insiste firmemente en que la chica que se visualiza en las imágenes de video es su hija Agostina Vega, las personas del entorno cercano del detenido contradicen esta postura y sostienen que se trata de la propia hija de Claudio Barrelier.