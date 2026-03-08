Catamarca: Aprehenden a un hombre con un arma de fuego y sellos de organismos del Estado en un control vial

Un hombre fue aprehendido durante un operativo de control vehicular realizado por personal de la Dirección Seguridad Vial en el puesto caminero La Viña, ubicado sobre la Ruta Nacional N°38, en el departamento Paclín.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Peugeot Partner de color negro, en la que circulaban tres personas.

Al inspeccionar el vehículo, los uniformados encontraron un revólver calibre 22, además de varios sellos pertenecientes a distintos organismos del Estado y dos almohadillas, elementos cuya legítima propiedad y procedencia no pudieron ser acreditadas por los ocupantes.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría de La Merced, quienes tomaron intervención en el procedimiento y dieron aviso a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Por disposición judicial, se ordenó la aprehensión del conductor del rodado, un hombre de apellido Carrizo (52), además del secuestro del vehículo y de los elementos encontrados durante el control.

La Justicia trabaja ahora para determinar la procedencia de los sellos oficiales y las circunstancias en las que el arma de fuego se encontraba en poder del sospechoso.