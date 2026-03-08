Tragedia en Bariloche: mataron a un joven de 18 años tras una pelea callejera

La ciudad de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se vio conmovida este domingo por un violento episodio que terminó con la vida de un joven de 18 años. El hecho ocurrió a plena luz del día en la intersección de las calles Otto Goedecke y Elflein, un punto neurálgico del centro de la localidad patagónica. Según la información recabada por fuentes del caso, la víctima y su victimario habrían compartido la noche del sábado, pero, por razones que aún son materia de investigación por parte de las autoridades, el vínculo derivó en una discusión pública que culminó en un desenlace fatal.

La lesión fue causada por un arma blanca, impactando de manera directa en la zona intercostal derecha del adolescente. La herida provocó una hemorragia masiva que deterioró su estado de salud de forma acelerada. A pesar de que el incidente se produjo a escasa distancia del Hospital de Bariloche y de que el joven fue trasladado de urgencia a la guardia, el personal médico no pudo revertir la gravedad del cuadro, confirmando su fallecimiento poco tiempo después de su ingreso.

La investigación judicial en curso

Inmediatamente después de ocurrido el ataque, se activaron los protocolos judiciales correspondientes. El fiscal de turno, Guillermo Alejandro Lista, tomó intervención en el caso, coordinando las tareas de campo que involucran al Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística y las fuerzas policiales.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar —donde también se encontraba un tercer joven que presenció el ataque—, los investigadores lograron identificar y capturar al sospechoso, quien sería un conocido de la víctima. El acusado permanece bajo custodia y, según se informó, será citado este lunes para la audiencia de formulación de cargos, donde tendrá la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa ante la imputación por el homicidio.

Un antecedente que enciende las alarmas

Este nuevo hecho de sangre ha generado una profunda preocupación en la comunidad barilochense, especialmente por la proximidad temporal con otro episodio de características similares. Hace exactamente un mes, el centro de la ciudad fue escenario de un homicidio que mantuvo bajo alerta a las autoridades. En aquella oportunidad, un hombre de 30 años perdió la vida tras recibir una herida corto penetrante en el hemitórax izquierdo, la cual alcanzó el pericardio y derivó en un paro cardiorrespiratorio traumático.

Aquel caso comenzó con una serie de alertas al sistema de emergencias 911, donde vecinos denunciaron la presencia de cuatro menores armados en la zona de calle Moreno al 300. El despliegue de las fuerzas de seguridad culminó, horas después, con dos allanamientos y la detención de dos sospechosos. En los procedimientos, realizados en el Barrio Las Mutisias, se secuestraron elementos de interés para la causa, incluyendo una campera identificable con la inscripción "Chicago", un pantalón negro marca Nike con cierre en los puños y un arma de fabricación casera del tipo "tumbera". Al igual que en el suceso de este domingo, aquel caso fue tratado con celeridad por el Ministerio Público Fiscal, dejando en evidencia una dinámica de violencia urbana que las autoridades judiciales intentan desarticular mediante el trabajo conjunto de sus gabinetes de investigación y criminalística.