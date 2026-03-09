Catamarca: conducían alcoholizados, chocaron y terminaron detenidos

Un siniestro vial registrado en el oeste de la capital derivó en la intervención de efectivos policiales y culminó con dos personas arrestadas y un vehículo secuestrado. El hecho ocurrió en la calle Intendente Francisco Cano S/N° del barrio Hipódromo, donde personal de la Seccional Cuarta acudió tras ser alertado sobre un incidente de tránsito.

Al llegar al lugar, los numerarios policiales constataron la presencia de una camioneta Chevrolet S-10 que había colisionado contra un poste del tendido eléctrico. El vehículo era conducido por un hombre de apellido Felices, de 45 años, quien circulaba acompañado por una mujer de apellido Chaile, de 39 años.

De acuerdo con la información registrada en el procedimiento, las causas que originaron el choque son materia de investigación, ya que el impacto se produjo mientras el vehículo transitaba por la mencionada arteria del barrio Hipódromo.

Daños materiales y primeras constataciones

Como consecuencia del siniestro, solo se registraron daños materiales, tanto en el vehículo como en la infraestructura afectada del tendido eléctrico. No se informó sobre personas lesionadas en el hecho.

Durante la intervención policial, los efectivos procedieron a verificar las condiciones en las que se encontraba el conductor del rodado. En ese contexto, se determinó que el hombre presentaba aparente estado de ebriedad, situación que derivó en su inmediata detención. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Seccional Cuarta, que tomó las medidas correspondientes para garantizar la seguridad en el lugar del impacto y dar curso a las actuaciones previstas por la normativa vigente.

Arrestos tras el procedimiento policial

El episodio no solo derivó en la detención del conductor. Según lo informado en el parte policial, la mujer que lo acompañaba también fue arrestada en el lugar. La medida se adoptó luego de que la mujer de apellido Chaile (39) presuntamente proferiera insultos contra los uniformados que intervenían en el procedimiento.

De esta manera, ambos involucrados quedaron a disposición de las autoridades por supuestas infracciones al Código de Faltas de la Provincia. Los arrestos se concretaron en el mismo lugar del siniestro y posteriormente las dos personas fueron trasladadas a dependencias policiales, donde quedaron alojadas mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Como parte de las medidas adoptadas tras el choque, la camioneta Chevrolet S-10 en la que circulaban fue secuestrada. El rodado quedó en calidad de secuestro, en el marco del procedimiento policial realizado tras el siniestro vial.

El secuestro del vehículo se dispuso mientras se llevan adelante las actuaciones administrativas y judiciales vinculadas al hecho, en función de las presuntas infracciones detectadas durante el operativo.