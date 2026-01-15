  • Dólar
Catamarca: Arrestan a una mujer por un millonario robo

Durante un allanamiento realizado en el centro de la ciudad, la Policía recuperó $2,5 millones vinculados a una causa por hurto.

15 Enero de 2026 18.12

Efectivos de la Comisaría de Santa María concretaron un registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo al 100, donde arrestaron a una mujer de 30 años, de apellido Barroso, en el marco de una investigación por un cuantioso robo.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron la suma de $2.500.000, dinero que estaría directamente relacionado con una denuncia penal por el delito de hurto.

Tras el operativo, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas procesales correspondientes.

