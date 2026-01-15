Catamarca: Arrestan a una mujer por un millonario robo

Efectivos de la Comisaría de Santa María concretaron un registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo al 100, donde arrestaron a una mujer de 30 años, de apellido Barroso, en el marco de una investigación por un cuantioso robo.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron la suma de $2.500.000, dinero que estaría directamente relacionado con una denuncia penal por el delito de hurto.

Tras el operativo, la mujer quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria de la Cuarta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas procesales correspondientes.