Catamarca: cinco aprehendidos y secuestro de carne vacuna en un operativo policial

Efectivos de la División Abigeato de la Policía de la Provincia aprehendieron a cinco personas y secuestraron carne vacuna en el marco de una investigación por la sustracción de un animal vacuno, en el departamento Capayán.

El hecho se conoció en la jornada de ayer, a partir de un llamado telefónico que alertó a las autoridades policiales sobre el ilícito. Tras realizar tareas investigativas, los uniformados se constituyeron en la intersección de las calles N° 11 y N° 12 de la localidad de Nueva Coneta, donde procedieron a la aprehensión de los presuntos autores.

Los detenidos fueron identificados como Orellana (34), Cruz Morales (54) y tres personas de apellido Cruz Bolívar, de 21, 28 y 35 años. En el lugar, además, se secuestraron una sierra de mano tipo carnicera, un machete marca Tramontina y una cuerina tipo hule de color marrón, elementos que quedaron a disposición del personal de la Comisaría de Nueva Coneta, por corresponder jurisdiccionalmente.

Asimismo, los efectivos informaron de todo lo actuado a la Fiscalía en feria del Distrito Sur. Continuando con las averiguaciones, el personal policial se dirigió hasta una vivienda ubicada en el barrio Sebastián Corpacci, de la misma localidad, donde se llevó a cabo un registro domiciliario. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de carne vacuna que estaría vinculada al hecho investigado.

Tomó conocimiento e intervino la Justicia Penal, que impartió las directivas correspondientes para el avance de la causa.