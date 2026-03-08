Catamarca: murió una joven motociclista de 25 años tras un siniestro vial

La localidad de Londres, en el departamento Belén, atraviesa momentos de profunda conmoción tras confirmarse el fallecimiento de Sayra Abigail Marcial, una joven de 25 años que había resultado gravemente herida en un siniestro vial ocurrido días atrás.

El hecho se registró el miércoles 4, cuando la motocicleta Gilera Smash que conducía la joven fue colisionada por una camioneta Jeep Compass en la intersección de calles Nieva y Castilla.

El vehículo mayor era conducido por José Rafael Garribia, quien circulaba acompañado por Estela Aldet (64).

A raíz del impacto, la motociclista sufrió gravísimas lesiones y permanecía internada desde entonces. Finalmente, durante la jornada de hoy se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las heridas.

La noticia provocó una fuerte repercusión en la comunidad de Londres, donde vecinos y allegados expresaron su dolor a través de mensajes de despedida en redes sociales.

En el marco de la conmoción generada por el hecho, el viernes se suspendió la apertura de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, así como también el discurso que debía brindar el intendente municipal.