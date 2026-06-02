Catamarca: decomisaron carne vacun y detienen a seis personas

Un procedimiento policial realizado en la localidad de El Rodeo, departamento Ambato, culminó con la aprehensión de seis personas, el secuestro de una camioneta y el decomiso de carne vacuna que era transportada sin cumplir con las condiciones sanitarias correspondientes.

El operativo se desarrolló luego de que efectivos de la Comisaría de El Rodeo fueran alertados mediante un llamado telefónico sobre una situación que requería intervención policial. A partir de esa comunicación, el personal se dirigió hasta la intersección de la Ruta Provincial N° 4 y calle Las Dalias, donde llevó adelante un control vehicular que permitió detectar una presunta infracción relacionada con el transporte de productos cárnicos.

El control policial en la Ruta Provincial N° 4

Al arribar al lugar indicado, los uniformados procedieron a controlar una camioneta Chevrolet S-10 de color blanco. El vehículo era conducido por un joven de 28 años de edad, de apellido Tejerina, quien se encontraba acompañado por otras cinco personas de sexo masculino.

Según se informó, los acompañantes fueron identificados por los apellidos Figueroa, de 27 años; Herrera, de 27 años; Cardozo, también de 27 años; Silva, de 36 años; y Pedraza, de 43 años.

La intervención policial se desarrolló en el marco de las tareas preventivas que se realizan ante alertas recibidas por la fuerza de seguridad. En este caso, el procedimiento permitió avanzar con una inspección más detallada del rodado, instancia en la que surgieron los elementos que motivaron la actuación judicial posterior.

El hallazgo en la caja de la camioneta

Durante la inspección del vehículo, los efectivos observaron que en la caja de la camioneta eran transportados dos animales vacunos faenados.

De acuerdo con lo constatado por el personal policial, la carne era trasladada sin la cadena de frío correspondiente y sin las medidas de salubridad exigidas para este tipo de productos. Esta situación generó la inmediata comunicación con las autoridades judiciales competentes para determinar las medidas a seguir.

La detección de estas irregularidades motivó la intervención de la Justicia y la adopción de medidas preventivas respecto de los ocupantes del vehículo y de la carga transportada.

Intervención de la Fiscalía

Una vez constatada la situación, los efectivos pusieron en conocimiento de los hechos a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Tras tomar intervención, desde el organismo judicial se dispuso una serie de medidas destinadas a garantizar el avance de las actuaciones correspondientes. Entre ellas, se ordenó la aprehensión de los seis ocupantes de la camioneta y el secuestro del vehículo involucrado en el procedimiento.

Participación de la División Abigeato

Por disposición de la Fiscalía, también tomó intervención personal de la División Abigeato de la Policía de la Provincia.

Los numerarios especializados llevaron adelante las actuaciones vinculadas a la carga decomisada y procedieron a la incineración de la carne vacuna transportada en el vehículo. De esta manera, el procedimiento concluyó con el decomiso y destrucción de los productos cárnicos hallados durante el control, además de las medidas judiciales adoptadas respecto de los ocupantes de la camioneta y del rodado secuestrado.

El operativo realizado en la intersección de la Ruta Provincial N° 4 y calle Las Dalias permitió a las autoridades actuar ante una situación detectada durante un control policial, derivando en la intervención de la Justicia, la participación de la División Abigeato y el cumplimiento de las actuaciones previstas para este tipo de casos.