Catamarca: detienen a un joven por violencia de género

Un operativo policial realizado en la ciudad de Santa María culminó con la aprehensión de un joven de 27 años, quien fue señalado como presunto autor de un supuesto hecho de violencia de género. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría departamental Santa María, que intervinieron ante una situación vinculada con violencia familiar y de género en esa localidad del departamento homónimo.

De acuerdo con la información oficial, la intervención policial permitió proceder a la aprehensión del sospechoso, quien quedó inmediatamente bajo custodia policial mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes. Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanzan las medidas dispuestas por las autoridades judiciales.

El operativo fue ejecutado por personal policial de la seccional santamariana, la que actuó en el marco de sus funciones de prevención y respuesta ante hechos denunciados o detectados vinculados con la violencia de género. La intervención de los uniformados permitió identificar y aprehender al presunto autor del hecho, quien fue posteriormente puesto a disposición del sistema judicial.

En este caso, la actuación policial derivó en la aprehensión de un joven de 27 años, cuya situación procesal quedó sujeta a las decisiones del ámbito judicial.

El joven quedó a disposición de la Justicia

Tras concretarse la aprehensión, el sospechoso fue alojado en la dependencia policial, donde permanece mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes al caso.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo que tiene a su cargo la investigación y la determinación de las medidas que deberán adoptarse en relación con el hecho.

Desde esa Fiscalía se indicaron las acciones judiciales a seguir, en el marco del proceso que se inicia tras la intervención policial.

De esta manera, el joven detenido permanece a disposición de la autoridad judicial, que evaluará los elementos disponibles para avanzar con el caso.