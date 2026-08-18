Accidente en Tinogasta: conductor se salió de la calzada y volcó sobre Ruta n° 60

Durante la mañana de este martes se registró un siniestro vial entre La Puntilla y Tinogasta, sobre la Ruta Nacional N° 60, en un episodio que demandó la presencia de personal policial en la zona.

El accidente tuvo lugar específicamente a la altura del kilómetro 1.319,50, donde, por circunstancias que todavía no fueron informadas, un automóvil se salió de la calzada y protagonizó una secuencia que terminó con el vehículo volcado a un costado del camino. De acuerdo con la información disponible, el automóvil primero colisionó contra un poste de señalamiento y posteriormente volcó, quedando fuera de la calzada.

El hecho generó la intervención de personal policial, que trabaja en el lugar mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes y se procura mantener las condiciones de seguridad para quienes circulan por ese sector de la ruta.

Los ocupantes estarían fuera de peligro

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre el estado de salud del conductor, por lo que no se conocen mayores precisiones respecto de las condiciones en las que se encontraba luego del accidente.

Tampoco fueron informadas las razones que provocaron que el automóvil abandonara la calzada. Las circunstancias que desencadenaron el siniestro permanecen, de acuerdo con los datos disponibles, sin determinar. Sí trascendió que el episodio habría dejado únicamente daños materiales y que los ocupantes del vehículo se encuentran fuera de peligro.

La información conocida hasta el momento permite establecer que el automóvil sufrió las consecuencias del impacto y posterior vuelco, aunque no se brindaron detalles sobre la magnitud de los daños registrados en el vehículo.

Vialidad Nacional pidió circular con precaución

Mientras se desarrolla el trabajo del personal policial en el sector donde ocurrió el accidente, desde Vialidad Nacional se emitió un pedido dirigido a quienes transitan por la Ruta Nacional N° 60.

El organismo solicitó disminuir la velocidad habitual y respetar las señales preventivas colocadas en la zona, teniendo en cuenta la presencia de personal que interviene a raíz del siniestro.

La recomendación busca que los conductores extremen las precauciones al atravesar el tramo comprendido entre La Puntilla y Tinogasta, particularmente en el sector correspondiente al kilómetro 1.319,50.