Alerta por una nueva estafa que suplanta a ARCA: : cómo funciona la estafa del correo falso

Una nueva modalidad de phishing que suplanta la identidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pone en alerta a los contribuyentes argentinos. La maniobra comienza con un correo electrónico que aparenta ser una comunicación oficial del organismo y advierte sobre una supuesta encomienda internacional retenida en la Aduana.

El mensaje señala que, para liberar el envío, es necesario abonar un supuesto arancel aduanero. Los montos exigidos pueden variar, aunque en los casos detectados rondan los $200.000. Sin embargo, el objetivo de los delincuentes no se limita a obtener un pago.

En determinados casos, la estafa también incluye el pedido de una fotografía del DNI por ambos lados, junto con otros datos personales. De esta manera, la maniobra combina el intento de conseguir dinero con la recopilación de información que posteriormente puede ser utilizada para nuevos fraudes o intentos de robo de identidad.

La estrategia está diseñada para generar preocupación y urgencia en la víctima. El supuesto riesgo de que una encomienda sea devuelta o permanezca retenida busca provocar una reacción inmediata, evitando que la persona se detenga a comprobar si la comunicación realmente proviene de ARCA.

Cómo funciona la estafa del correo falso

El primer paso consiste en la llegada de un correo electrónico a la bandeja de entrada de la víctima. Para darle apariencia de legitimidad, los delincuentes utilizan logos, colores y lenguaje formal similares a los que podría emplear una comunicación oficial.

El mensaje informa que una supuesta encomienda internacional quedó retenida en la Aduana y establece que el destinatario debe pagar un arancel para poder liberarla. A partir de allí, el correo incorpora un enlace que conduce a una página web falsa, diseñada para imitar el sitio oficial de ARCA. Una vez que la víctima ingresa, encuentra un formulario destinado a recopilar información personal.

Entre los datos solicitados pueden aparecer:

Nombre y apellido.

CUIT.

Número de teléfono.

Dirección.

Datos personales adicionales.

Información relacionada con el supuesto envío.

Fotografía del DNI de ambos lados.

Datos necesarios para efectuar el supuesto pago del arancel.

La combinación de un mensaje urgente, un pedido de dinero, un enlace externo y la solicitud de documentación constituye una de las principales señales de alerta de este tipo de phishing.

El aspecto de la página no garantiza que sea oficial

Una de las principales dificultades para detectar esta modalidad está en la apariencia del sitio utilizado por los delincuentes. Aunque la página incluya el logo y los colores de ARCA, esos elementos por sí solos no permiten comprobar que se trate de una plataforma oficial.

Los estafadores pueden copiar fácilmente el diseño de una página legítima y utilizarlo para generar una apariencia de autenticidad. Por eso, otro de los puntos centrales para detectar el fraude es observar cuidadosamente la dirección del sitio web.

Las páginas fraudulentas suelen emplear dominios que imitan a los oficiales, incorporando pequeñas modificaciones, letras cambiadas o dominios alternativos. La presencia de estas diferencias debe ser considerada una señal de alerta. También resulta sospechoso el lenguaje destinado a generar miedo o presión. Expresiones como "último aviso", "pago urgente" o "su encomienda será devuelta" forman parte de los recursos utilizados para conseguir que la víctima actúe rápidamente y sin verificar la información.

Ante un mensaje de estas características, la recomendación es no ingresar al enlace incluido en el correo. En lugar de seguir el vínculo recibido, se debe cerrar el mensaje e ingresar directamente a los canales oficiales de ARCA para comprobar si existe realmente alguna notificación pendiente.

El riesgo de entregar una fotografía del DNI

El pedido de una fotografía del DNI por ambos lados constituye una de las principales alertas de esta estafa. El documento contiene una cantidad importante de información personal, que puede ser utilizada por delincuentes para intentar hacerse pasar por otra persona.

Los datos obtenidos podrían servir para nuevas maniobras fraudulentas, como solicitar productos financieros, abrir cuentas, contratar servicios o complementar información que los delincuentes ya hayan conseguido mediante otras filtraciones y estafas.

Por ese motivo, no resulta conveniente enviar una fotografía del DNI a través de un enlace recibido inesperadamente por correo electrónico. La solicitud de documentación personal debe ser considerada especialmente sensible cuando aparece dentro de una comunicación cuya autenticidad todavía no fue comprobada.

Qué hacer ante un correo sospechoso

Si una persona recibe un mensaje que aparenta provenir de ARCA y reclama dinero por una supuesta encomienda internacional, debe evitar cualquier interacción con el sitio incluido en el correo.

Las principales recomendaciones son:

No hacer clic en el enlace.

No completar el formulario.

No descargar archivos adjuntos.

No responder el correo.

No proporcionar fotografías del DNI ni otros documentos.

Ingresar manualmente al sitio oficial del organismo para verificar la información.

La comprobación mediante los canales oficiales permite determinar si existe realmente una notificación pendiente, sin depender de los enlaces proporcionados por el mensaje sospechoso.

Si la persona ya ingresó datos personales, deberá extremar los controles sobre sus cuentas bancarias y otros productos financieros, ante la posibilidad de que esa información sea utilizada posteriormente en nuevas maniobras.

Qué hacer si ya se realizó el pago

La situación requiere una respuesta inmediata si la víctima ya realizó un pago a través del sitio falso. En ese caso, debe comunicarse con el banco, la tarjeta o la billetera virtual utilizada para efectuar la operación.

Es importante explicar que se trató de una estafa y consultar si existe alguna posibilidad de bloquear o revertir la transacción. También resulta fundamental conservar toda la evidencia vinculada con la maniobra. Entre los elementos que deben guardarse se encuentran:

El correo electrónico recibido.

Capturas de pantalla.

La dirección del sitio falso.

Los comprobantes de pago.

Cualquier conversación relacionada con la estafa.

Si además se entregó una fotografía del DNI, se recomienda monitorear la información financiera y crediticia para detectar posibles operaciones que no hayan sido autorizadas.