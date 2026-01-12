Catamarca: la detuvieron por sustraer una garrafa en la Capital

Efectivos de la Comisaría Quinta de la Capital llevaron adelante un procedimiento policial que culminó con la recuperación de una garrafa de gas de 10 kilogramos y la aprehensión de una mujer de 45 años, en el marco de una intervención vinculada a un presunto hecho delictivo ocurrido en la zona.

El operativo tuvo lugar en la intersección de las calles Vicente Ponessa y Ministro Dulce, donde los numerarios realizaban tareas de prevención y recorridos habituales cuando advirtieron una situación que despertó sospechas. Según informaron fuentes policiales, al percatarse de la presencia del móvil, una mujer de apellido Jaimez habría intentado despojarse de una garrafa de gas, actitud que motivó la inmediata intervención del personal actuante.

Tras controlar la situación, los efectivos procedieron a aprehender a la mujer y al secuestro preventivo del elemento, que quedó en calidad de secuestro para avanzar con las actuaciones correspondientes. La rápida reacción policial permitió resguardar el objeto y evitar que fuera ocultado o descartado en el lugar.

Posteriormente, y como parte de las diligencias de rigor, el personal de la Comisaría Quinta llevó adelante tareas investigativas que permitieron establecer que la garrafa incautada sería producto de un ilícito, en el cual habría resultado damnificado un hombre mayor de edad. Esta información reforzó la hipótesis inicial y dio sustento a la continuidad del procedimiento bajo directivas judiciales.

Con los elementos reunidos, la mujer fue finalmente puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, que ahora tendrá a su cargo el análisis de las actuaciones, la evaluación de la situación procesal de la aprehendida y la definición de las medidas a adoptar conforme a la legislación vigente.

Desde la fuerza policial destacaron la importancia de la prevención activa y la observación en la vía pública, herramientas fundamentales para detectar maniobras sospechosas y actuar de manera oportuna frente a posibles hechos delictivos. En ese sentido, remarcaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida de control y patrullaje en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reducir los índices delictivos y brindar mayor seguridad a los vecinos.