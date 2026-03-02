Persecución en Catamarca: un detenido tras huir de un control policial y agredir a motoristas

En la madrugada de hoy, exactamente a las 04:00, numerarios del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la esquina de avenida Belgrano y calle Salta, en el marco de las tareas habituales de vigilancia y control en la vía pública. Fue en ese contexto cuando los efectivos intentaron identificar a una persona del sexo masculino que circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc.

De acuerdo con la información oficial, al solicitarle que detuviera la marcha para proceder con la identificación correspondiente, el conductor habría hecho caso omiso a la voz de alto impartida por los policías. Lejos de acatar la indicación, el motociclista se habría dado a la fuga, desencadenando una situación que obligó a los uniformados a actuar de inmediato.

La escena, que comenzó como un procedimiento preventivo de rutina, se transformó en cuestión de segundos en una persecución por distintas arterias de la ciudad, en un horario en el que la circulación vehicular es escasa pero no inexistente, lo que incrementa el nivel de riesgo tanto para los involucrados como para terceros.

La persecución y la aprehensión

Tras la evasión, los efectivos iniciaron un operativo de seguimiento que se extendió hasta la intersección de avenida Los Legisladores y Pasaje El Shincal, donde finalmente lograron interceptar al motociclista.

En ese punto culminó la persecución con la aprehensión de un joven de apellido Celarayan (29), quien se encontraba al mando del rodado. Junto con la detención, se procedió al secuestro de la motocicleta Yamaha XTZ 125 cc. en la que circulaba.

El procedimiento permitió así neutralizar la fuga y asegurar tanto al conductor como al vehículo involucrado, dando cierre a una intervención que comenzó en el microcentro y concluyó en otro sector de la ciudad, evidenciando la rápida respuesta del personal policial ante la desobediencia a la orden de detención.

Agresión a los efectivos y actuaciones judiciales

Cabe hacer mención que, según se informó, durante el procedimiento esta persona habría agredido físicamente a los motoristas intervinientes. Este dato añadió un elemento de gravedad al episodio, que ya incluía la evasión de un control policial y la consecuente persecución.

Como resultado de lo ocurrido, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría Séptima, dependencia que corresponde por jurisdicción al lugar donde finalizaron las actuaciones. En paralelo, los uniformados radicaron la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 7, dando intervención a la Justicia para que se determine la situación procesal del aprehendido.