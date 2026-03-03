Catamarca: choque entre motocicleta y camioneta dejó dos jóvenes heridas

Un accidente de tránsito se registró este martes en la intersección de calles Corrientes y Junín, donde una motocicleta colisionó con una camioneta, dejando como saldo a dos jóvenes trasladadas por el servicio de emergencias médicas con lesiones en las piernas.

El siniestro involucró a una motocicleta conducida por Nelida Gisel Campos Giménez (26), quien circulaba acompañada por Milagros Guadalupe Masías Giménez (17). Por causas que son materia de actuación judicial, el rodado menor impactó contra una camioneta marca Ford, modelo Ranger, color rojo que era conducida por César Gabriel Peralta.

El hecho en la intersección de Corrientes y Junín

El choque se produjo en la intersección mencionada, un punto urbano donde confluyen ambas arterias. Allí, la motocicleta en la que se desplazaban las dos jóvenes terminó colisionando con la camioneta.

Tras el impacto, se solicitó asistencia médica. Las ocupantes del rodado menor fueron trasladadas por el SAME luego de presentar golpes en las piernas, conforme se informó en el parte inicial.

Traslado y asistencia médica

Luego del impacto entre ambos vehículos, personal del SAME acudió al lugar y procedió al traslado de las dos ocupantes de la motocicleta. Ambas presentaban golpes en las piernas, motivo por el cual fueron derivadas para su correspondiente evaluación y atención médica.

No se informaron otros datos respecto a la gravedad de las lesiones, limitándose el reporte a consignar los traumatismos sufridos en miembros inferiores y el traslado preventivo.

En el lugar del hecho intervino el personal de la Unidad Judicial N° 2, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. Como es habitual en este tipo de siniestros, la dependencia judicial deberá determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la motocicleta y la camioneta Ford Ranger.

La participación de la unidad judicial implica la recolección de testimonios, constataciones técnicas y demás diligencias necesarias para establecer responsabilidades y reconstruir la mecánica del choque.