Reventaron la vidriera de una farmacia y se llevaron perfúmes: los detuvieron

Un procedimiento policial realizado en el sector sur de la Capital provincial culminó con la aprehensión de dos personas, el secuestro de un automóvil Fiat Uno y la recuperación de diez perfumes que habrían sido sustraídos de una farmacia bajo la modalidad de revienta vidrieras. La intervención se puso en marcha a partir de un requerimiento del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911, que movilizó a efectivos de la Seccional Novena hasta un comercio ubicado en avenida Los Minerales, sin número de altura indicado.

De acuerdo con la información policial, al llegar al establecimiento, los uniformados se entrevistaron con dos personas que manifestaron que, momentos antes, una mujer habría cometido un ilícito dentro del lugar y posteriormente se habría dado a la fuga a bordo de un automóvil Fiat Uno, acompañada por un hombre.

El aviso permitió poner en marcha un operativo destinado a localizar el vehículo señalado y a las personas que presuntamente habrían participado en el hecho. La descripción aportada en el lugar fue utilizada por los efectivos para comunicar la situación a otras dependencias policiales y coordinar las acciones de búsqueda.

La intervención inicial de los numerarios de la Seccional Novena resultó así el punto de partida de un procedimiento que involucró a distintas unidades y que permitió localizar a los presuntos autores en otro sector de la zona sur de la ciudad.

El operativo y la detención

Tras recibir los datos relacionados con el presunto ilícito, los policías alertaron de inmediato a las demás dependencias para ampliar las tareas de búsqueda. Como resultado de ese despliegue, motoristas del COEM-Kappa, con la colaboración del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur) y de la Comisaría Décima, lograron interceptar el automóvil en inmediaciones del barrio Los Médanos.

En ese sector se concretó la aprehensión de las dos personas señaladas como presuntas autoras del hecho. Según el reporte, se trata de una joven mujer de apellido Brizuela, de 29 años, y un hombre de apellidos Brizuela Castaño, de 39 años.

El procedimiento incluyó también el secuestro del Fiat Uno en el que ambos se desplazaban. La intervención permitió reunir en un mismo operativo a las personas identificadas por los efectivos, el vehículo mencionado en el alerta y los elementos que habrían sido sustraídos del establecimiento comercial.

Recuperaron diez perfumes y secuestraron un auto

Uno de los resultados centrales del procedimiento fue la recuperación de diez perfumes, que, de acuerdo con la información policial, estarían relacionados con el presunto ilícito denunciado en la farmacia.

Los elementos fueron recuperados durante la intervención, mientras que el automóvil Fiat Uno en el que circulaban los dos aprehendidos quedó secuestrado en el marco de las actuaciones.

El balance del operativo incluyó tres resultados principales:

Dos personas aprehendidas: una mujer de apellido Brizuela, de 29 años, y un hombre de apellidos Brizuela Castaño, de 39 años.

Un automóvil secuestrado: un Fiat Uno, señalado como el vehículo utilizado para retirarse del lugar tras el presunto ilícito.

Diez perfumes recuperados: elementos que habrían sido sustraídos de la farmacia ubicada en avenida Los Minerales S/N°.