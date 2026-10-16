Allanamiento por grooming en Catamarca: secuestraron un celular y una notebook

ste jueves, efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia llevaron adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en el sector oeste de la Capital, en el marco de una investigación por un presunto delito de grooming.

El operativo contó con la colaboración de sumariantes de la Unidad Judicial N.º 2 y se concretó bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías N.º 3, a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en Ciberdelitos.

La medida formó parte de las actuaciones judiciales destinadas a avanzar en el esclarecimiento del hecho investigado. La intervención de las dependencias policiales y judiciales permitió concretar el registro del inmueble y el secuestro de elementos considerados de interés para la causa.

Los dispositivos incautados y su posible vínculo con la investigación

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron un teléfono celular marca Redmi y una notebook, dos dispositivos electrónicos que, de acuerdo con la información oficial, tendrían relación con el presunto delito de grooming.

La incautación de estos elementos constituye uno de los puntos centrales del operativo, ya que ambos equipos quedaron incorporados a las actuaciones vinculadas con la investigación en curso. Sin embargo, la información disponible no precisa qué contenido tendrían los dispositivos ni cuáles serían los elementos específicos que permitirían relacionarlos con el hecho bajo investigación.

En este contexto, el vínculo entre los equipos secuestrados y el presunto delito se mantiene dentro del marco de la hipótesis investigativa, sin que se hayan informado públicamente mayores detalles sobre las circunstancias del caso.

Los elementos incautados durante el allanamiento fueron identificados de la siguiente manera:

Un teléfono celular Redmi.

Una notebook.

Ambos dispositivos tendrían relación con el presunto delito que motivó la medida judicial, según los datos proporcionados sobre el procedimiento.

Otro de los aspectos relevantes del operativo es la situación de un sujeto mayor de edad, quien quedó supeditado a la prosecución de la causa y a disposición de la Justicia interviniente.