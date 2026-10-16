Operativos en Catamarca: arrestaron a ocho personas y secuestraron 42 motos

Los operativos de control vehicular e identificación de personas continúan desarrollándose en distintos puntos de la provincia de Catamarca, tanto en la Capital como en el interior. En el marco de estos procedimientos, efectivos policiales arrestaron a ocho hombres mayores de edad y secuestraron 42 motocicletas de distintas marcas y cilindradas, luego de detectar presuntas infracciones al Código de Faltas de la Provincia y a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

Las actuaciones estuvieron a cargo de numerarios de las Seccionales Sexta y Novena de la ciudad Capital, junto con efectivos de las Comisarías Departamentales Belén, Santa María y Tinogasta. Los procedimientos contaron, además, con la colaboración de distintos grupos especiales de la Institución, que participaron de las tareas desplegadas en las respectivas jurisdicciones.

Como resultado de los controles, se concretaron arrestos, se procedió al secuestro de los rodados señalados y se confeccionaron las correspondientes actas de infracción. Las medidas se adoptaron ante situaciones en las que los conductores habrían incumplido disposiciones contempladas en la normativa provincial y nacional.

Controles en la Capital y en el interior provincial

Los procedimientos se realizaron en diferentes puntos de las jurisdicciones comprendidas en el operativo. En la ciudad Capital intervinieron efectivos de las Seccionales Sexta y Novena, mientras que en el interior participaron las dependencias policiales de Belén, Santa María y Tinogasta.

La intervención conjunta de estas unidades permitió desarrollar tareas de control vehicular y de identificación de personas en las áreas correspondientes a cada dependencia. A su vez, la colaboración de los distintos grupos especiales de la Institución formó parte del despliegue policial informado.

Ocho mayores de edad fueron arrestados

Uno de los resultados informados fue el arresto de ocho personas del sexo masculino, todas mayores de edad. Tras concretarse estas medidas, se labraron las actuaciones de rigor correspondientes.

La información difundida no detalla las identidades de las personas arrestadas ni especifica las circunstancias particulares de cada intervención. Tampoco se individualizan los lugares exactos en los que se produjo cada arresto dentro de las jurisdicciones alcanzadas por los controles.

Secuestraron 42 motocicletas

El otro resultado destacado fue el secuestro de 42 motocicletas de distintas marcas y cilindradas. Según lo informado, la medida se tomó debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones del Código de Faltas de la Provincia y de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

A partir de las situaciones detectadas, los efectivos realizaron las actas de infracción correspondientes. De esta manera, los procedimientos derivaron tanto en el secuestro de los vehículos como en la documentación de las presuntas faltas observadas durante los controles.

Tras las intervenciones, el personal policial confeccionó las correspondientes actas de infracción por las faltas detectadas. Asimismo, en relación con las personas arrestadas, se labraron las actuaciones de rigor. Las normas mencionadas en el informe son el Código de Faltas de la Provincia y la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, disposiciones que fueron señaladas como fundamento de las medidas adoptadas respecto de los conductores involucrados.