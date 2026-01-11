Catamarca: dos motos chocaron contra un auto estacionado y una adolescente resultó herida

Un siniestro vial se registró en el departamento Valle Viejo, cuando dos motocicletas impactaron contra un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública, dejando como saldo a una adolescente herida.
El hecho ocurrió en la intersección del barrio Viuda de Varela y el barrio 50 Viviendas. En el lugar, una motocicleta Gilera Sahel de color negro, sin dominio colocado, conducida por Gastón Alexis Galíndez (23), quien resultó ileso, circulaba acompañada por Milagros Ariana Galíndez Carrizo, de 13 años. La menor fue trasladada al Hospital de Niños, acompañada por su madre, Cinthia Galíndez, tras presentar golpes en el tobillo derecho y dolor en la cadera.
En el mismo episodio intervino una motocicleta Yamaha YBR, dominio 414 IUV, conducida por Ángel Gabriel Pérez Pacheco (18). Según manifestaron testigos, el joven realizaba maniobras peligrosas —conocidas como "wheelie"— cuando se produjo el siniestro.
Como consecuencia del impacto, ambas motocicletas colisionaron contra un automóvil Volkswagen Golf azul, dominio OUV 101, propiedad de Germán Luciano Valdez, que se encontraba estacionado frente a su domicilio, ubicado en el barrio 50 Viviendas, casa N° 50.
Personal policial de la Comisaría de Villa Dolores intervino en el lugar y dispuso el traslado de Pérez Pacheco a la dependencia policial para resguardar su integridad física, ya que vecinos del sector habrían intentado agredirlo tras el accidente.
En el hecho tomó intervención la Unidad Judicial N° 10, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes.