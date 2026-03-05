Hallaron sano y salvo a un hombre de 76 años que estaba extraviado en la zona serrana de El Tala

Un intenso operativo de búsqueda desarrollado entre la noche de este miércoles y la madrugada de este jueves en la zona serrana de El Tala, en el departamento Ambato, permitió localizar en las últimas horas a Arsenio Saavedra, un hombre de 76 años que se encontraba extraviado desde la tarde de ayer.

El hallazgo fue resultado de un trabajo coordinado entre personal policial, bomberos, equipos de Defensa Civil y baqueanos de la zona, quienes se desplegaron en distintos sectores de la montaña para intentar ubicar al hombre.

Saavedra había salido de su domicilio ubicado a la altura del kilómetro 20 de la ruta provincial 4 y, al no regresar durante varias horas, se activó el procedimiento de búsqueda que se extendió durante la noche. Finalmente, el hombre fue encontrado alrededor de las 03.00 de la madrugada, luego de varias horas de rastreo en un terreno serrano que presenta dificultades de acceso y amplias distancias entre los distintos puntos de referencia.

Dónde fue encontrado

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Arsenio Saavedra fue localizado en el sector conocido como "Puerta Grande", un área ubicada a varias horas de caminata del lugar donde había sido visto por última vez. De hecho y alrespecto, el director de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Walter Zárate, explicó que el punto donde se produjo el hallazgo se encuentra a una distancia considerable del lugar de partida del hombre.

Según detalló el funcionario, el sector se ubica aproximadamente a dos horas y media o tres horas de recorrido desde el lugar conocido como el retiro de los sacerdotes, en la zona de El Tala. Esta distancia refleja la complejidad del operativo de búsqueda, ya que implicó recorrer senderos serranos y áreas de difícil acceso durante la noche para lograr dar con el paradero del hombre.

Cómo se produjo el extravío

El propio Walter Zárate explicó que, según lo manifestado por el hijo del hombre, Arsenio Saavedra había salido a caballo con la intención de revisar animales en la zona del Crestón. Durante ese recorrido, el hombre habría perdido la orientación en medio del terreno serrano, lo que derivó en que se desorientara y no pudiera regresar al punto de partida.

De acuerdo con lo relatado por el funcionario, el hijo de Saavedra explicó que: "Salió a caballo hacia la zona del Crestón a ver animales y en un momento se desorientó y perdió la ubicación". Este tipo de recorridos son habituales para quienes viven en zonas rurales o serranas, donde la revisión de animales implica desplazarse por grandes extensiones de terreno.

Sin embargo, en este caso, la pérdida de orientación en la montaña provocó que el hombre permaneciera varias horas sin poder regresar a su hogar, lo que motivó la activación del operativo de búsqueda.

El operativo que permitió encontrarlo

El procedimiento de búsqueda se desplegó con la participación de distintos organismos y actores locales que conocen el terreno.

En el operativo intervinieron personal policial; bomberos; equipos de Defensa Civil y baqueanos del lugar.

La participación de estos últimos, resultó clave para recorrer los senderos y sectores más alejados de la zona.

Ya durante la noche, los equipos de búsqueda realizaron distintos recorridos por los sectores donde se presumía que el hombre podría haberse desplazado.

El operativo se extendió durante varias horas hasta que finalmente uno de los grupos logró ubicar al hombre en el sector de Puerta Grande, lo que permitió confirmar su estado y comenzar el proceso de descenso.

Estado de salud y evaluación médica

Tras ser encontrado, Arsenio Saavedra presentaba un buen estado general de salud, a pesar de haber permanecido varias horas expuesto a las condiciones climáticas propias de la zona serrana.

Las autoridades indicaron que, si bien no presentaba lesiones evidentes, había estado expuesto durante varias horas al clima del lugar, por lo que se decidió realizar una evaluación médica preventiva.

En ese contexto, se solicitó la presencia de personal del SAME, que se dirigía hacia la base del operativo.

El objetivo de esta intervención sanitaria es evaluar al hombre una vez que descienda del cerro junto a los baqueanos que participaron en su localización, para verificar su estado general y descartar cualquier complicación derivada de la exposición prolongada.