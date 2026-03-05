Detienen en Catamarca a un suboficial de la Federal con más de 300 dosis de cocaína

Un procedimiento policial desarrollado en la noche del miércoles en la Capital terminó con la detención de un suboficial de la Policía Federal Argentina y el secuestro de más de 300 dosis de cocaína listas para su comercialización.

El operativo se llevó a cabo a las 21:40 en el sector conocido como Quebrada de Moreira, en inmediaciones de Banda de Varela, y fue realizado por efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia. La intervención se produjo luego de que los investigadores realizaran tareas específicas vinculadas a su especialidad, lo que permitió reunir información que derivó en la ejecución de una medida judicial.

Con esos elementos, los efectivos se trasladaron hasta el lugar mencionado para cumplimentar una orden de registro y requisa personal, la cual había sido dispuesta por el Juzgado Federal de Catamarca.

El control de un vehículo y el hallazgo de la droga

Durante el procedimiento, los investigadores inspeccionaron un automóvil Fiat Idea, que era conducido por un hombre de 42 años, quien pertenece a la Policía Federal Argentina. El control se realizó con la colaboración de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales Kuntur, quienes participaron en el despliegue operativo junto al personal de Drogas Peligrosas.

Al momento de revisar el vehículo, los investigadores detectaron numerosos envoltorios que contenían una sustancia sospechosa, lo que derivó en la aplicación de los protocolos correspondientes.

Tras la inspección, los efectivos encontraron trescientos treinta y cinco (335) envoltorios de plástico que se encontraban listos para su comercialización.

Cada uno de estos envoltorios contenía una sustancia tipo polvo de color blanco, lo que motivó la realización de la prueba de campo correspondiente para determinar su composición. El resultado del análisis preliminar indicó que la sustancia se trataría de cocaína, por lo que todo el material fue inmediatamente secuestrado en el marco de la causa judicial.

¿Qué más se secuestró?

Además de la droga, durante el operativo los investigadores incautaron diversos elementos que quedaron a disposición de la Justicia interviniente.

Entre los objetos secuestrados se encuentran: 335 envoltorios de plástico con sustancia tipo polvo blanco, que tras la prueba de campo resultó ser cocaína; un teléfono celular; una pistola Bersa Thunder; diecisiete (17) cartuchos calibre 9 milímetros; una computadora; una tonfa policial; una credencial de identificación; documentación de interés para la causa y el automóvil Fiat Idea en el que se movilizaba el sospechoso.

Todos estos elementos quedaron en calidad de secuestro y forman parte de la investigación judicial que se desarrolla bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca.

Detención del sospechoso

Tras completar las actuaciones en el lugar, los efectivos procedieron a la detención del hombre de 42 años, quien fue identificado como suboficial de la Policía Federal Argentina. Una vez finalizado el procedimiento, el detenido quedó a disposición de la Justicia interviniente, que dispuso las medidas judiciales correspondientes para continuar con la investigación.

El caso se enmarca dentro de las acciones de control y lucha contra el narcomenudeo que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, en este caso con un operativo focalizado en un sector de la Capital cercano a Banda de Varela.

Investigación bajo la órbita de la Justicia Federal

Con la detención del suboficial y el secuestro de la droga y los distintos elementos hallados en el vehículo, el expediente quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Catamarca, desde donde se dispusieron las medidas procesales a seguir.

Los objetos incautados, junto con la sustancia secuestrada y la documentación encontrada, serán analizados en el marco de la causa para determinar las circunstancias vinculadas al hecho investigado.

El procedimiento concluyó con el traslado del detenido y la preservación de todas las evidencias, que quedaron incorporadas al expediente judicial mientras continúa el avance de la investigación.