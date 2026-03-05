Internos del Servicio Penitenciario se capacitarán como bicicleteros

La Secretaría de Seguridad de la Provincia, el Servicio Penitenciario Provincial y la Municipalidad de la Capital firmaron un convenio marco de colaboración destinado a implementar y fortalecer el programa "Banco Solidario de Bicicletas", una iniciativa que busca articular objetivos sociales, ambientales y formativos.

El acuerdo involucra específicamente a áreas municipales vinculadas con la temática, entre ellas la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos y la Dirección de Movilidad Urbana Sustentable, organismos que tendrán un rol clave en el desarrollo operativo del programa.

La propuesta tiene como eje central promover la movilidad urbana sustentable, la inclusión social y la capacitación laboral de personas privadas de la libertad que se encuentran alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP). En este marco, los internos seleccionados podrán formarse en el oficio de bicicletero, adquiriendo conocimientos básicos en mecánica y mantenimiento de bicicletas.

El programa se presenta así como una herramienta que combina formación en oficios, recuperación de bienes donados y asistencia a sectores que requieren un medio de transporte, generando un circuito solidario que vincula a la comunidad con el sistema penitenciario.

Recuperación de bicicletas donadas

Uno de los ejes fundamentales del proyecto es el reacondicionamiento de bicicletas donadas por vecinos tanto de la ciudad Capital como del interior de la provincia.

A través del trabajo que realizarán los internos capacitados, las bicicletas que sean entregadas al programa podrán ser reparadas y puestas nuevamente en condiciones de uso. Posteriormente, estos rodados serán destinados a personas que necesiten un medio de transporte o una alternativa de ocio.

La entrega de las bicicletas reacondicionadas se realizará priorizando criterios de vulnerabilidad social y territorial, de modo que el beneficio llegue principalmente a quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a este tipo de recursos.

De esta manera, el programa busca generar un impacto social positivo en múltiples niveles, promoviendo la reutilización de bienes, fortaleciendo prácticas de movilidad sustentable y brindando oportunidades de aprendizaje a personas privadas de la libertad.

Compromisos asumidos por la Municipalidad de la Capital

El convenio establece una serie de responsabilidades específicas para cada uno de los organismos involucrados. En el caso de la Municipalidad de la Capital, el municipio asumió diversos compromisos para garantizar la implementación efectiva del programa.

Entre las principales tareas asignadas se encuentran:

Diseñar, coordinar y difundir el programa "Banco Solidario de Bicicletas" en los ámbitos municipal y provincial.

Realizar la recolección de las bicicletas donadas por vecinos de la Capital y del interior provincial.

Proveer los materiales, insumos y repuestos necesarios para el reacondicionamiento de las bicicletas.

Aportar las herramientas necesarias para el desarrollo de las tareas de reparación.

Designar expertos y capacitadores que brindarán formación básica en mecánica y mantenimiento de bicicletas a los internos del penal.

Estas acciones permitirán sostener el proceso completo del programa, desde la recepción de las bicicletas donadas hasta su reparación y posterior entrega a quienes las necesiten.

El rol de la Secretaría de Seguridad y del Servicio Penitenciario

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de la Provincia tendrá a su cargo funciones clave relacionadas con la organización y el desarrollo del proyecto dentro del ámbito penitenciario.

Entre sus responsabilidades se destacan:

Seleccionar, conforme a los criterios del Servicio Penitenciario Provincial, a las personas privadas de la libertad que participarán del programa.

Facilitar los espacios y condiciones necesarias para el desarrollo de las tareas de capacitación y reacondicionamiento de las bicicletas.

Colaborar con el traslado de las bicicletas provenientes del interior de la provincia hacia los lugares definidos para su acondicionamiento cuando resulte necesario.

Acompañar institucionalmente el desarrollo del programa, promoviendo su impacto social y formativo.

De esta forma, el sistema penitenciario se integra al proyecto como un ámbito donde se desarrollará la capacitación y el trabajo de reparación de las bicicletas, garantizando las condiciones para que los participantes puedan llevar adelante las tareas previstas.