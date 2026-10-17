Catamarca: elevan a juicio a un hombre acusado de violencia de género en Tinogasta

El fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Luis Jorge del Valle Barros Risatti, elevó a juicio una causa contra un hombre acusado de violencia de género y de incumplir en dos oportunidades las restricciones judiciales impuestas para proteger a su pareja.

La imputación comprende los delitos de lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, además de dos hechos de desobediencia judicial, todos en concurso real.

Los hechos denunciados

De acuerdo con la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió el 25 de junio de 2023, en Tinogasta. La mujer y el imputado se encontraban dentro de un vehículo cuando el hombre presuntamente revisó el teléfono de su pareja y la agredió verbal y físicamente. También habría intentado sacarla del automóvil mediante tirones.

Según la investigación, cuando la víctima intentó pedir ayuda y comunicarse con la Policía, el acusado habría puesto el vehículo en marcha mientras ella todavía tenía los pies fuera del automóvil. La mujer habría sido arrastrada hasta que intervino una tercera persona y el conductor detuvo la marcha.

Como consecuencia del episodio, la víctima sufrió lesiones leves que fueron constatadas mediante un examen médico.

El segundo hecho habría ocurrido el 4 de julio de 2023, cuando el imputado presuntamente se acercó a la mujer en la vía pública, pese a estar notificado de las medidas judiciales que le prohibían acercarse y mantener contacto con ella.

El tercer episodio denunciado tuvo lugar el 11 de enero de 2026. Según la acusación, el hombre se presentó en el domicilio de la víctima, donde la habría insultado e intentado agredir físicamente, incumpliendo nuevamente las restricciones vigentes.

Con la elevación a juicio, la causa avanzará hacia la instancia en la que deberán analizarse las pruebas y determinarse la responsabilidad penal del acusado.