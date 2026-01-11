Catamarca: encontraron a una joven de 18 años que estaba desaparecida

La Policía de Catamarca informó que fue encontrada Rocío Araceli González, la joven de 18 años cuyo paradero era intensamente buscado desde el viernes 10 de enero en la ciudad Capital.

Tras confirmarse su localización, las autoridades desactivaron el pedido urgente de colaboración que había sido difundido por los canales oficiales y redes institucionales. De este modo, quedó sin efecto el operativo de búsqueda que se encontraba en marcha bajo la coordinación del Departamento de Investigaciones Judiciales (D-5) y la Unidad Judicial N°5.

Según se indicó oficialmente, Rocío fue hallada y puesta a resguardo, encontrándose en buen estado general, sin que se brindaran mayores precisiones, en resguardo de su intimidad y conforme a los protocolos vigentes.

Desde la fuerza agradecieron la colaboración de la comunidad, que respondió al pedido difundiendo la información y aportando datos durante las horas en que se desarrolló la búsqueda.