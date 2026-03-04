Detienen un sujeto en Catamarca tras atacar una vivienda y amenazar a una familia

A las 16:10 de la tarde de hoy, un operativo policial se desplegó en el barrio San Antonio Sur luego de que el SAE-911 solicitara la presencia de efectivos ante un presunto episodio de desorden que se estaría registrando en un domicilio particular.

La intervención fue realizada por numerarios de la Seccional Novena, quienes actuaron de manera conjunta con personal del COEM-Kappa y del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur). Las unidades se dirigieron rápidamente hacia la Manzana "L" del mencionado barrio, lugar señalado en el requerimiento del sistema de emergencias.

Al arribar al domicilio indicado, los uniformados procedieron a recabar información sobre lo sucedido, entrevistándose con el residente de la vivienda para reconstruir los momentos previos al incidente.

El relato del propietario de la vivienda

En el lugar, los efectivos dialogaron con un hombre de 31 años, quien explicó a las autoridades que minutos antes se habría producido una situación de violencia protagonizada por otro individuo.

Según su testimonio, un sujeto habría arrojado una piedra hacia el interior de su domicilio, acción que generó una situación de peligro inmediato para quienes se encontraban dentro de la vivienda. El objeto impactó en una de las piernas de su hija menor de edad, provocando un momento de gran tensión para la familia.

De acuerdo con el relato brindado a los policías, el episodio no terminó allí. El denunciante sostuvo que, tras arrojar la piedra, el individuo habría ingresado al domicilio portando una cuchilla, con la que posteriormente amenazó tanto al hombre como a la menor.

La secuencia, marcada por la irrupción violenta y la presencia de un arma blanca, motivó la rápida intervención policial que había sido solicitada previamente a través del sistema de emergencias.

Procedimiento policial y secuestro del arma blanca

Ante la gravedad de los hechos relatados, el personal interviniente procedió a actuar conforme al protocolo vigente.

Durante el operativo realizado en el lugar, los uniformados lograron secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada durante las amenazas. El elemento fue incorporado como evidencia dentro del procedimiento, en el marco de la investigación que se inicia a partir del incidente.

Asimismo, los efectivos identificaron y procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre de apellido Gordillo, de 35 años.

Traslado del detenido y actuación judicial

Tras concretarse la aprehensión, Gordillo (35) fue trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo que ahora deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Por su parte, al hombre de 31 años que reside en la vivienda se le indicó que debía radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9, paso formal necesario para continuar con el proceso investigativo.