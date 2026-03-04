Brutalidad en Catamarca: golpeó a su madre y regresó para intentar atacarla nuevamente

Un episodio de violencia intrafamiliar movilizó esta tarde a efectivos policiales en la capital, luego de que un llamado telefónico alertara sobre una situación de agresión en una vivienda ubicada en avenida Alem al 1.500.

De acuerdo con la información disponible, hoy a las 17:00, personal de la Comisaría Décima se hizo presente en el domicilio señalado para verificar la situación denunciada. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Navarro, de 33 años de edad, señalado como el presunto autor de un hecho de agresión física ocurrido horas antes.

El procedimiento se concretó luego de que la policía tomara conocimiento de un conflicto ocurrido en el ámbito familiar, en el que la víctima resultó ser la madre del sospechoso, una mujer de 59 años.

La agresión ocurrida durante la mañana

Según los datos recabados durante la intervención policial, el episodio inicial se habría producido durante las primeras horas de la mañana, momento en el que el hombre habría agredido físicamente a su madre dentro del domicilio familiar.

El hecho no terminó allí. Posteriormente, el sujeto regresó al lugar con la aparente intención de repetir la agresión. Sin embargo, de acuerdo con lo informado, no logró concretar un nuevo ataque.

Fue en ese contexto que se produjo el llamado telefónico que alertó a las autoridades y motivó la intervención inmediata del personal policial, que se trasladó hasta la vivienda ubicada sobre la avenida Alem.

La rápida llegada de los efectivos permitió controlar la situación y proceder a la aprehensión del sospechoso, evitando que el conflicto escalara nuevamente dentro del ámbito familiar.

Procedimiento y actuaciones posteriores

Una vez en el lugar, los efectivos de la Comisaría Décima llevaron adelante las actuaciones correspondientes en este tipo de casos. Tras la aprehensión del hombre de apellido Navarro, los policías invitaron a la damnificada a formalizar la denuncia penal para que el hecho pueda avanzar dentro del ámbito judicial.

Para ello, la mujer fue orientada a presentarse en la Unidad Judicial N° 2, organismo encargado de recibir este tipo de denuncias y dar inicio al procedimiento legal correspondiente.

Mientras tanto, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en la seccional.