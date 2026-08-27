Catamarca: fue a juicio porque su hijastra lo acusó de abuso sexual, pero la joven admitió que mintió

Un jurado popular declaró no culpable a un hombre que había sido acusado por el delito de abuso sexual simple agravado por la edad de la víctima y por haber sido cometido aprovechando una situación de convivencia, continuado, en calidad de autor, en concurso ideal con corrupción de menores.

La causa se originó en 2019, a partir de una denuncia presentada por el padre biológico de la víctima, quien en ese momento tenía 12 años. El expediente avanzó durante la etapa de investigación penal preparatoria y derivó posteriormente en la realización del juicio.

En aquella instancia de investigación se concretó una declaración en Cámara Gesell, en la que la niña relató haber sido víctima de abusos por parte de su padrastro desde los 7 años. De acuerdo con lo señalado por la abogada querellante, Giselle Saseta, quien representa al padre de la víctima, los elementos reunidos durante la investigación incluyeron estudios y evaluaciones que, según su planteo, respaldaron la elevación de la causa a juicio.

Entre esos elementos se encontraban:

Peritajes psicológicos .

. Una revisión médica ginecológica .

. La declaración realizada por la entonces niña en Cámara Gesell.

Según indicó Saseta, los resultados de los peritajes psicológicos y de la revisión médica ginecológica fueron coincidentes y respaldaron la elevación de la causa a juicio.

Dos jornadas de debate

El juicio comenzó el miércoles y se desarrolló durante dos jornadas en la sala principal de la Oficina de Gestión de Audiencias de la Capital catamarqueña.

La jornada de este jueves estuvo marcada por la declaración de la joven, quien actualmente tiene 17 años. Ante el jurado popular, la chica manifestó que había mentido y sostuvo que el hombre nunca le había hecho nada.

Posteriormente, el acusado también prestó declaración. Frente al jurado, negó todo y rechazó las acusaciones formuladas en su contra.

De esta manera, el debate llegó a una instancia decisiva luego de que las partes expusieran ante el jurado los elementos incorporados al proceso y se produjeran las declaraciones correspondientes durante las dos jornadas de juicio.

La deliberación y el veredicto

A las 16 horas, el jurado popular pasó a deliberar. Dos horas después, a las 18 horas, comunicó su decisión: el hombre fue declarado no culpable.

Tras las deliberaciones, el jurado popular desestimó la prueba técnica y pericial reunida en la causa y valoró de manera determinante la declaración prestada por la joven en la sala de audiencias.

Esa valoración condujo a la emisión de un veredicto absolutorio, que puso fin al debate oral con la declaración de no culpabilidad del acusado respecto de los delitos por los que había llegado a juicio.

El desenlace se produjo, así, luego de un proceso iniciado siete años atrás, en el que la investigación había reunido la declaración realizada en Cámara Gesell y los resultados de peritajes psicológicos y de una revisión médica ginecológica, mientras que durante el juicio la joven modificó sustancialmente el relato que había realizado durante la etapa de investigación.

Los roles durante el juicio

El proceso contó con la intervención de distintos actores judiciales.

El juez director fue el Dr. Silvio Martoccia. La acusación estuvo a cargo del fiscal Dr. Augusto Barros, mientras que la representación de la querella correspondió a la Dra. Giselle Saseta, quien representa al padre de la víctima.

La intervención de la Asesoría de Menores estuvo a cargo de la Dra. Carolina Acuña. Por su parte, la defensa técnica del acusado fue ejercida por el Dr. Efraín Morcos.

El resultado final del juicio quedó determinado por la decisión del jurado popular, que luego de escuchar las declaraciones y analizar los elementos presentados durante las dos jornadas resolvió declarar no culpable al acusado.

La decisión fue comunicada a las 18 horas de este jueves, después de dos horas de deliberación, y estuvo marcada por el peso determinante que el jurado otorgó a la declaración de la joven de